Відключення води — хто з одеситів залишився без водопостачання в суботу

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

вул. Басейна та всі однойменні провулки — усі будинки

вул. Плигуна — усі будинки

вул. От. Чепіги — усі будинки

вул. Люстдорфська дорога — частково

1-7 лінії — усі будинки

вул. Ак. Корольова — усі будинки

вул. Левітана — частково

вул. Костанді — усі будинки

вул. Глушко, 2-14

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що сьогодні, 18 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.