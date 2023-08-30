Отключение воды в Одессе

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay

Сегодня, 30 августа, значительная часть одесситов осталась без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ. Закончить планируют в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Дальницкая — все дома;

пров. Виноградный — все дома;

ул. Василия Стуса — все дома;

ул. Балковская, 141;

ул. Средняя — все дома;

ул. Картамышевская — все дома;

ул. Академика Уильямса, 66-68а.

Водоснабжение в дома планируется вернуть к 16:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи, могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.