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Отключение воды в Одессе: где не будет поставок

30 августа 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Отключение воды в Одессе
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 августа, значительная часть одесситов осталась без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ. Закончить планируют в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • ул. Дальницкая — все дома;
  • пров. Виноградный — все дома;
  • ул. Василия Стуса — все дома;
  • ул. Балковская, 141;
  • ул. Средняя — все дома;
  • ул. Картамышевская — все дома;
  • ул. Академика Уильямса, 66-68а.

Водоснабжение в дома планируется вернуть к 16:00.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи, могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.

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