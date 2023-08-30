Отключение воды в Одессе: где не будет поставок
Сегодня, 30 августа, значительная часть одесситов осталась без водоснабжения из-за аварийно-ремонтных работ. Закончить планируют в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- ул. Дальницкая — все дома;
- пров. Виноградный — все дома;
- ул. Василия Стуса — все дома;
- ул. Балковская, 141;
- ул. Средняя — все дома;
- ул. Картамышевская — все дома;
- ул. Академика Уильямса, 66-68а.
Водоснабжение в дома планируется вернуть к 16:00.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители, или верхние этажи, могут получить воду позже указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, кто осенью будет иметь право на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Также известно, кто лишится права на помощь.