Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення води в Одесі: де не буде постачання arrow

Відключення води в Одесі: де не буде постачання

30 серпня 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Відключення води в Одесі
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 серпня, значна частина одеситів залишилася без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи. Закінчити планують найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де не буде води в Одесі

  • вул. Дальницька — усі будинки;
  • пров. Виноградний — усі будинки;
  • вул. Василя Стуса — усі будинки; 
  • вул. Балківська, 141;
  • вул. Середня — усі будинки;
  • вул. Картамишевська — усі будинки;
  • вул. Академіка Вільямса, 66-68а.

Водопостачання у будинки планують повернути до 16:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про те, хто восени матиме право на житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Також відомо, хто втратить право на допомогу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз