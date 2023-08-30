Відключення води в Одесі

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Сьогодні, 30 серпня, значна частина одеситів залишилася без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи. Закінчити планують найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Дальницька — усі будинки;

пров. Виноградний — усі будинки;

вул. Василя Стуса — усі будинки;

вул. Балківська, 141;

вул. Середня — усі будинки;

вул. Картамишевська — усі будинки;

вул. Академіка Вільямса, 66-68а.

Водопостачання у будинки планують повернути до 16:00.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

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