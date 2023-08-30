Відключення води в Одесі: де не буде постачання
Сьогодні, 30 серпня, значна частина одеситів залишилася без водопостачання через аварійно-ремонтні роботи. Закінчити планують найближчим часом.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- вул. Дальницька — усі будинки;
- пров. Виноградний — усі будинки;
- вул. Василя Стуса — усі будинки;
- вул. Балківська, 141;
- вул. Середня — усі будинки;
- вул. Картамишевська — усі будинки;
- вул. Академіка Вільямса, 66-68а.
Водопостачання у будинки планують повернути до 16:00.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попереднє і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи, можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
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