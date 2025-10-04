Видео
Главная Одесса Отключение воды в Одессе — где работают бюветы

Отключение воды в Одессе — где работают бюветы

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 14:37
4 октября в Одессе временно отключили воду из-за ремонтных работ: перечень улиц и сроки
Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 октября, на нескольких улицах Одессы отключили воду, из-за ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера. Однако фактическое время может меняться в зависимости от ситуации.

Об этом в субботу, 4 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса:

  • ул. Разумовская, 16-46,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40,
  • ул. Академика Королева, 44-70,
  • ул. Левитана, 42-121,
  • просп. Небесной Сотни, 75-91,
  • ул. Костанди, 199-227,
  • 11-17 Линии Люстдорфской дороги,
  • ул. Семьи Глодан, 2-14.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, что в Одессе открыли новый бювет. Также мы сообщали, что украинцам советуют готовиться к отключениям света.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
