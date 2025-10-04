4 октября в Одессе временно отключили воду из-за ремонтных работ: перечень улиц и сроки

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 октября, на нескольких улицах Одессы отключили воду, из-за ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера. Однако фактическое время может меняться в зависимости от ситуации.

Об этом в субботу, 4 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды в Одессе остались такие адреса:

ул. Разумовская, 16-46,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40,

ул. Академика Королева, 44-70,

ул. Левитана, 42-121,

просп. Небесной Сотни, 75-91,

ул. Костанди, 199-227,

11-17 Линии Люстдорфской дороги,

ул. Семьи Глодан, 2-14.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

