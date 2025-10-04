4 октября в Одессе временно отключили воду из-за ремонтных работ: перечень улиц и сроки

Отключение воды в Одессе — где работают бюветы
Сегодня, 4 октября, на нескольких улицах Одессы отключили воду, из-за ремонтных работ на сетях. Ограничения будут действовать до вечера. Однако фактическое время может меняться в зависимости от ситуации.
Об этом в субботу, 4 октября, сообщила пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды в Одессе остались такие адреса:
- ул. Разумовская, 16-46,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40,
- ул. Академика Королева, 44-70,
- ул. Левитана, 42-121,
- просп. Небесной Сотни, 75-91,
- ул. Костанди, 199-227,
- 11-17 Линии Люстдорфской дороги,
- ул. Семьи Глодан, 2-14.
Отключение до 20:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, что в Одессе открыли новый бювет. Также мы сообщали, что украинцам советуют готовиться к отключениям света.
