Головна Одеса Відключення води в Одесі — де працюють бювети

Відключення води в Одесі — де працюють бювети

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:37
4 жовтня в Одесі тимчасово відключили воду через ремонтні роботи: перелік вулиць та терміни
Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 жовтня, на декількох вулицях Одеси відключили воду, через ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть до вечора. Однак фактичний час може змінюватися залежно від ситуації. 

Про це у суботу, 4 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води в Одесі залишилися такі адреси: 

  • вул. Розумовська, 16-46,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40,
  • вул. Академіка Корольова, 44-70,
  • вул. Левітана, 42-121,
  • просп. Небесної Сотні, 75-91,
  • вул. Костанді, 199-227,
  • 11-17 Лінії Люстдорфської дороги,
  • вул. Сім’ї Глодан, 2-14.

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали , що в Одесі відкрили новий бювет. Також ми повідомляли, що українцям радять готуватися до відключень світла.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
