4 жовтня в Одесі тимчасово відключили воду через ремонтні роботи: перелік вулиць та терміни

Відключення води в Одесі — де працюють бювети
Сьогодні, 4 жовтня, на декількох вулицях Одеси відключили воду, через ремонтні роботи на мережах. Обмеження діятимуть до вечора. Однак фактичний час може змінюватися залежно від ситуації.
Про це у суботу, 4 жовтня, повідомила пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води в Одесі залишилися такі адреси:
- вул. Розумовська, 16-46,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-40,
- вул. Академіка Корольова, 44-70,
- вул. Левітана, 42-121,
- просп. Небесної Сотні, 75-91,
- вул. Костанді, 199-227,
- 11-17 Лінії Люстдорфської дороги,
- вул. Сім’ї Глодан, 2-14.
Відключення до 20:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали , що в Одесі відкрили новий бювет. Також ми повідомляли, що українцям радять готуватися до відключень світла.
Читайте Новини.LIVE!