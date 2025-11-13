Отключение воды в Одессе 13 ноября: ремонтные работы и временное прекращение подачи

Отключение воды в Одессе — где работают бюветы
Сегодня, в четверг, 13 ноября, часть жителей Одессы временно осталась без водоснабжения из-за ремонтных работ на нескольких участках городской сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру. Кроме того, в городе не работает один из бюветов.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса: ул. Детская,
- ул. Мясоедовская,
- ул. Южная,
- ул. Средняя,
- ул. Ризовская,
- ул. Нежинская,
- ул. Пастера,
- ул. Александра Кутузакия,
- ул. Садиковская улица,
- ул. Новосельского,
- ул. Прохоровская,
- ул. Композитора Нищинского,
- ул. Маркевича,
- ул. Старопортофранковская.
Отключение до 19:00
Закрытие бювета
Также, сегодня, 13 ноября бюветный комплекс в Михайловском сквере не будет работать с 10:00 до 17:00 в связи с проведением регламентных работ. Ближайшие бюветные комплексы расположены в Прохоровском сквере и по ул. Дальницкая, 25
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
