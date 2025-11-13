Отключение воды в Одессе 13 ноября: ремонтные работы и временное прекращение подачи

Отсутствует вода в кране. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 13 ноября, часть жителей Одессы временно осталась без водоснабжения из-за ремонтных работ на нескольких участках городской сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру. Кроме того, в городе не работает один из бюветов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Адреса отключений воды в Одессе. Фото: скриншот Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса: ул. Детская,

ул. Мясоедовская,

ул. Южная,

ул. Средняя,

ул. Ризовская,

ул. Нежинская,

ул. Пастера,

ул. Александра Кутузакия,

ул. Садиковская улица,

ул. Новосельского,

ул. Прохоровская,

ул. Композитора Нищинского,

ул. Маркевича,

ул. Старопортофранковская.

Отключение до 19:00

Закрытие бювета

Также, сегодня, 13 ноября бюветный комплекс в Михайловском сквере не будет работать с 10:00 до 17:00 в связи с проведением регламентных работ. Ближайшие бюветные комплексы расположены в Прохоровском сквере и по ул. Дальницкая, 25

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

