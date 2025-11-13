Видео
Отключение воды в Одессе — где работают бюветы

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 11:52
обновлено: 11:49
Отключение воды в Одессе 13 ноября: ремонтные работы и временное прекращение подачи
Отсутствует вода в кране. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в четверг, 13 ноября, часть жителей Одессы временно осталась без водоснабжения из-за ремонтных работ на нескольких участках городской сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру. Кроме того, в городе не работает один из бюветов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Адреса отключений воды в Одессе. Фото: скриншот Инфоксводоканал

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса: ул. Детская,

  • ул. Мясоедовская,
  • ул. Южная,
  • ул. Средняя,
  • ул. Ризовская,
  • ул. Нежинская,
  • ул. Пастера,
  • ул. Александра Кутузакия,
  • ул. Садиковская улица,
  • ул. Новосельского,
  • ул. Прохоровская,
  • ул. Композитора Нищинского,
  • ул. Маркевича,
  • ул. Старопортофранковская.

Отключение до 19:00

Закрытие бювета

Также, сегодня, 13 ноября бюветный комплекс в Михайловском сквере не будет работать с 10:00 до 17:00 в связи с проведением регламентных работ. Ближайшие бюветные комплексы расположены в Прохоровском сквере и по ул. Дальницкая, 25

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, где в Одессе сегодня нет света. Также мы писали о том, сколько будет стоить кубометр газа с первого дня зимы.

Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
