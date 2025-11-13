Відео
Відключення води в Одесі — де працюють бювети

Відключення води в Одесі — де працюють бювети

Дата публікації: 13 листопада 2025 11:52
Оновлено: 11:49
Відключення води в Одесі 13 листопада: ремонтні роботи та тимчасове припинення подачі
Відсутня вода в крані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 13 листопада, частина жителів Одеси тимчасово залишилась без водопостачання через ремонтні роботи на кількох ділянках міської мережі. Роботи виконують комунальні служби. Відновлення подачі води очікується до вечора. Крім того, у місті не працює один із бюветів. 

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Відключення води в Одесі
Адреси відключень води в Одесі. Фото: скриншот Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:вул. Дитяча,

  • вул. М'ясоєдівська,
  • вул. Південна,
  • вул. Середня,
  • вул. Різовська,
  • вул. Ніжинська,
  • вул. Пастера,
  • вул. Олександра Кутузакія,
  • вул. Садиковська,
  • вул. Новосельського,
  • вул. Прохоровська,
  • вул. Композитора Ніщинського,
  • вул. Маркевича,
  • вул. Старопортофранківська.

Відключення до 19:00

Закриття бювету

Також, сьогодні, 13 листопада бюветний комплекс у Михайлівському сквері не буде працювати з 10:00 до 17:00 у зв’язку із проведенням регламентних робіт.

Найближчі бюветні комплекси розташовані у Прохоровському сквері та по вул. Дальницька, 25

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, де в Одесі сьогодні немає світла. Також ми писали про те, скільки буде коштувати кубометр газу з першого дня зими.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
