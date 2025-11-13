Відключення води в Одесі 13 листопада: ремонтні роботи та тимчасове припинення подачі

Відсутня вода в крані. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 13 листопада, частина жителів Одеси тимчасово залишилась без водопостачання через ремонтні роботи на кількох ділянках міської мережі. Роботи виконують комунальні служби. Відновлення подачі води очікується до вечора. Крім того, у місті не працює один із бюветів.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Адреси відключень води в Одесі. Фото: скриншот Інфоксводоканал

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:вул. Дитяча,

вул. М'ясоєдівська,

вул. Південна,

вул. Середня,

вул. Різовська,

вул. Ніжинська,

вул. Пастера,

вул. Олександра Кутузакія,

вул. Садиковська,

вул. Новосельського,

вул. Прохоровська,

вул. Композитора Ніщинського,

вул. Маркевича,

вул. Старопортофранківська.

Відключення до 19:00

Закриття бювету

Також, сьогодні, 13 листопада бюветний комплекс у Михайлівському сквері не буде працювати з 10:00 до 17:00 у зв’язку із проведенням регламентних робіт.

Найближчі бюветні комплекси розташовані у Прохоровському сквері та по вул. Дальницька, 25

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, де в Одесі сьогодні немає світла. Також ми писали про те, скільки буде коштувати кубометр газу з першого дня зими.