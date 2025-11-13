Відключення води в Одесі 13 листопада: ремонтні роботи та тимчасове припинення подачі

Відключення води в Одесі — де працюють бювети
Сьогодні, у четвер, 13 листопада, частина жителів Одеси тимчасово залишилась без водопостачання через ремонтні роботи на кількох ділянках міської мережі. Роботи виконують комунальні служби. Відновлення подачі води очікується до вечора. Крім того, у місті не працює один із бюветів.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:вул. Дитяча,
- вул. М'ясоєдівська,
- вул. Південна,
- вул. Середня,
- вул. Різовська,
- вул. Ніжинська,
- вул. Пастера,
- вул. Олександра Кутузакія,
- вул. Садиковська,
- вул. Новосельського,
- вул. Прохоровська,
- вул. Композитора Ніщинського,
- вул. Маркевича,
- вул. Старопортофранківська.
Відключення до 19:00
Закриття бювету
Також, сьогодні, 13 листопада бюветний комплекс у Михайлівському сквері не буде працювати з 10:00 до 17:00 у зв’язку із проведенням регламентних робіт.
Найближчі бюветні комплекси розташовані у Прохоровському сквері та по вул. Дальницька, 25
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, де в Одесі сьогодні немає світла. Також ми писали про те, скільки буде коштувати кубометр газу з першого дня зими.
Читайте Новини.LIVE!