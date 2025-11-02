Видео
Дата публикации 2 ноября 2025 12:00
обновлено: 12:08
Временное прекращение водоснабжения в Одессе 2 ноября: ремонт сети
Люди стоят в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 2 ноября, в воскресенье, в некоторых районах Одессы временно прекратили водоснабжение из-за ремонтных работ на нескольких участках городской водопроводной сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Бригадная,
  • ул. Ивана Франко,
  • ул. Петрашевского,
  • ул. Александра Блока, 62-85,
  • ул. Фруктовая, 54-74,
  • ул. Малинова, 63-77.

Отключение до 15:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, где в Одессе сегодня нет света. Также мы писали о том, что в результате атаки в Сумах проблемы с электроснабжением.

Одесса Одесская область вода отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
