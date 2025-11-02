Временное прекращение водоснабжения в Одессе 2 ноября: ремонт сети

Отключение воды в Одессе — какие адреса и где бюветы
Сегодня, 2 ноября, в воскресенье, в некоторых районах Одессы временно прекратили водоснабжение из-за ремонтных работ на нескольких участках городской водопроводной сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Бригадная,
- ул. Ивана Франко,
- ул. Петрашевского,
- ул. Александра Блока, 62-85,
- ул. Фруктовая, 54-74,
- ул. Малинова, 63-77.
Отключение до 15:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1;.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
