Временное прекращение водоснабжения в Одессе 2 ноября: ремонт сети

Сегодня, 2 ноября, в воскресенье, в некоторых районах Одессы временно прекратили водоснабжение из-за ремонтных работ на нескольких участках городской водопроводной сети. Работы выполняют коммунальные службы. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Бригадная,

ул. Ивана Франко,

ул. Петрашевского,

ул. Александра Блока, 62-85,

ул. Фруктовая, 54-74,

ул. Малинова, 63-77.

Отключение до 15:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1;.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

