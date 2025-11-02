Відео
Відео

Головна Одеса Відключення води в Одесі — які адреси та де бювети

Відключення води в Одесі — які адреси та де бювети

Дата публікації: 2 листопада 2025 12:00
Оновлено: 12:08
Тимчасове припинення водопостачання в Одесі 2 листопада: ремонт мережі
Люди стоять в черзі до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 листопада, у неділю, у деяких районах Одеси тимчасово припинили водопостачання через ремонтні роботи на кількох ділянках міської водопровідної мережі. Роботи виконують комунальні служби. Відновлення подачі води очікується до вечора. 

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Бригадна,
  • вул. Івана Франка,
  • вул. Петрашевського,
  • вул. Олександра Блока, 62-85,
  • вул. Фруктова, 54-74,
  • вул. Малинова, 63-77.

Відключення до 15:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, де в Одесі сьогодні немає світла. Також ми писали про те, що внаслідок атаки у Сумах проблеми з електропостачанням.

Одеса Одеська область вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
