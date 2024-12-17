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Отключение воды в Одессе — кому нужно запастись

17 декабря 2024 13:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 17 декабря: адреса
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 17 декабря, из-за ремонтов в домах в разных районах Одессы выключили воду. Вернуть снабжение обещают до 18:00. Впрочем, время восстановления может изменяться в зависимости от того, насколько сложны работы.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Без воды до 16:00 остались следующие адреса:

  • Балковская, 1-57 (нечетные);
  • ул. Скидановская;
  • ул. Академика Королева;
  • ул. Ярослава Мудрого (Академика Глушко);
  • Люстдорфская дорога;
  • ул. Костанди.

На улице Варненской воды не будет до 18:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ​Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня часть одесситов также осталась без света. Ранее мы сообщали, что в Одессе повысили абонплату за водоснабжение.

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