Отключение воды в Одессе 17 декабря: адреса

Отключение воды в Одессе — кому нужно запастись
Сегодня, 17 декабря, из-за ремонтов в домах в разных районах Одессы выключили воду. Вернуть снабжение обещают до 18:00. Впрочем, время восстановления может изменяться в зависимости от того, насколько сложны работы.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
Без воды до 16:00 остались следующие адреса:
- Балковская, 1-57 (нечетные);
- ул. Скидановская;
- ул. Академика Королева;
- ул. Ярослава Мудрого (Академика Глушко);
- Люстдорфская дорога;
- ул. Костанди.
На улице Варненской воды не будет до 18:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня часть одесситов также осталась без света. Ранее мы сообщали, что в Одессе повысили абонплату за водоснабжение.
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