Отключение воды в Одессе 17 декабря: адреса

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

Сегодня, 17 декабря, из-за ремонтов в домах в разных районах Одессы выключили воду. Вернуть снабжение обещают до 18:00. Впрочем, время восстановления может изменяться в зависимости от того, насколько сложны работы.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Без воды до 16:00 остались следующие адреса:

Балковская, 1-57 (нечетные);

ул. Скидановская;

ул. Академика Королева;

ул. Ярослава Мудрого (Академика Глушко);

Люстдорфская дорога;

ул. Костанди.

На улице Варненской воды не будет до 18:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

​Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1;

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня часть одесситов также осталась без света. Ранее мы сообщали, что в Одессе повысили абонплату за водоснабжение.