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Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

17 грудня 2024 09:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі у вівторок, 17 грудня
Опора ЛЕП. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 17 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Проте, частина містян залишилася без електрики через планові ремонти. Повернути енергопостачання обіцяють до 20:00, але залежно від складності робіт час може змінюватися.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Планові ремонти

Південний РЕМ:

До 17:00 світла не буде за такими адресами:

  • 1 лінія Вільямса 43, 19/1; 
  • Дача Ковалевського, 72-110; 
  • Довга, 93-123; 
  • Костанді, 68-129; 
  • Левітана, 59,61;
  • Львівська, 29в-78а; 
  • Люстдорфська дорога, 129-179а; 
  • Д. Максишка (Марії Демченко), 28-38б; 
  • М.Жука (Новгородська), 1-53а; 
  • Садовського, 1-47а; 
  • Саксаганського, 1-35; 
  • Сумська, 65а;
  • Айвазовського (Тімірязєва), 53-102; 
  • Чикаленко Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31; 
  • Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а; 
  • Волокидіна (Шолохова), 1-12; 
  • Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38; 
  • Марії Демченко 6-а Лінія, 38; 
  • провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14; 
  • провулок 2-й Юннатів, 1-8; 
  • провулок Козацький (пров. 3-й Тимірязєва), 1-14; 
  • провулок 3-й Юннатів, 1-6; 
  • провулок Характерників (пров. 4-й Тімірязєва), 3-10; 
  • провулок Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 1-10; 
  • провулок Карпенка-Карого (пров. Ак. Вільямса), 2-15б; 
  • провулок Водний, 1-17а;
  • провулок Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12; 
  • провулок Трудовий, 1-8. 

До 19:00 роботи триватимуть у будинках:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 90, 86,197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3. 

До 20:00 не буде електрики за адресами:

  • Пшенична, 1-14; 
  • Радісна, 1-30; 
  • Святослава Ріхтера, 9-31а; 
  • Сурикова, 40; 
  • пл. Б. Дерев’янка, 3; 
  • провулок Машинобудівний, 1а-16; 
  • провулок Технічний, 4-15. 

Центральний РЕМ:

До 17:00 світла не буде за адресами:

  • Авіаційна, 1,1/корп.5;
  • М.Бойвука (Багрицького), 50-75а; 
  • Весіння, 4-41; 
  • Герцена, 2,4а,5,9; 
  • Глиняна, 27-48; 
  • Єфимова, 2-49;
  • Івана та Юрія Лип, 50а; 
  • Люстдорфська дорога, 2б,4б,4в; 
  • І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а; 
  • О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 66-92; є
  • Нова, 7;
  • Мармурова (Перовської Софії), 27-48; 
  • Пішеніна, 34-59; 
  • Поїздна, 5,5а,6; 
  • Мальовнича (Скворцова), 15-22е; 
  • Складська, 2, 2/4; 
  • Тимошенка Олександра, 39, 41, 42; 
  • Буковецького (Фігнер Віри), 11-26; 
  • Гранітна (Чернишевського), 1-26; 
  • Шота Руставелі, 23-53/корп.1;
  • провулок Герцена, 2-11, 51; 
  • провулок Косовський, 3-8; 
  • провулок Парашутний, 1а-8б; 
  • провулок Рекордний, 1-7.

До 19:00 триватимуть роботи у будинках:

  • Ближні Млини, 97, 97а, 99; 
  • Іоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Базарна, 92, 100; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Велика Арнаутська, 80-111; 
  • Малішевського (Гастело), 1-55; 
  • Єврейська, 50-58; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49; 
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Клименка, 25,33в;
  • Ковальська, 19-59; 
  • Кордонна, 25-92; 
  • Косяченка Олексія;
  • Літакова, 19,19а,32; 
  • Кіри Муратової (Льва Толстого), 17, 19; 
  • Мала Арнаутська, 86-113; 
  • Миколи Лисенка, 1а-27а; 
  • Ніжинська, 64, 65, 66, 72; 
  • Новосельського, 84-104; 
  • Овідіопольська дорога 3-6; 
  • Ольги Благовидової (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • Платанова; 
  • Преображенська, 27-78; 
  • Просьолочна, 25-37; 
  • Путьова, 2-49б; 
  • Радісна, 114,116; 
  • Святослава Караванського (Жуковського), 27-39; 
  • Святослава Ріхтера, 33-109; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Спірідонивська, 12-21; 
  • Старицького, 2-9б; 
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б; 
  • Тираспольська, 4-12; 
  • Троїцька, 45-60; 
  • Туристська, 7-15; 
  • Успенська, 60-105; 
  • Чумацька,7, 41;
  • Шефська, 8, 16, 33-55;є
  • пл. Віри Холодної, 1,3; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий; є
  • провулок 2-й Степний, 1-10; 
  • провулок Бузьковий, 2/корп.2; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • провулок Нечипоренка, 4-14; 
  • провулок Онілової, 3-14;
  • провулок Покровський, 3,5; 
  • провулок Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9; 
  • проїзд Бузьковий, 1-6; 
  • просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-27;
  • сквер Старобазарний, 3, 7. 

Нагадаємо, відключення за графіками сьогодні в Україні не передбачені. Також ми повідомляли, що в Одесі подорожчала абонплата за воду. 

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