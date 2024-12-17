Відключення світла в Одесі у вівторок, 17 грудня

Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси
Сьогодні, 17 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Проте, частина містян залишилася без електрики через планові ремонти. Повернути енергопостачання обіцяють до 20:00, але залежно від складності робіт час може змінюватися.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.
Планові ремонти
Південний РЕМ:
До 17:00 світла не буде за такими адресами:
- 1 лінія Вільямса 43, 19/1;
- Дача Ковалевського, 72-110;
- Довга, 93-123;
- Костанді, 68-129;
- Левітана, 59,61;
- Львівська, 29в-78а;
- Люстдорфська дорога, 129-179а;
- Д. Максишка (Марії Демченко), 28-38б;
- М.Жука (Новгородська), 1-53а;
- Садовського, 1-47а;
- Саксаганського, 1-35;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського (Тімірязєва), 53-102;
- Чикаленко Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31;
- Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;
- Волокидіна (Шолохова), 1-12;
- Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38;
- Марії Демченко 6-а Лінія, 38;
- провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14;
- провулок 2-й Юннатів, 1-8;
- провулок Козацький (пров. 3-й Тимірязєва), 1-14;
- провулок 3-й Юннатів, 1-6;
- провулок Характерників (пров. 4-й Тімірязєва), 3-10;
- провулок Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 1-10;
- провулок Карпенка-Карого (пров. Ак. Вільямса), 2-15б;
- провулок Водний, 1-17а;
- провулок Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
- провулок Трудовий, 1-8.
До 19:00 роботи триватимуть у будинках:
- Абрикосова, 4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 90, 86,197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.
До 20:00 не буде електрики за адресами:
- Пшенична, 1-14;
- Радісна, 1-30;
- Святослава Ріхтера, 9-31а;
- Сурикова, 40;
- пл. Б. Дерев’янка, 3;
- провулок Машинобудівний, 1а-16;
- провулок Технічний, 4-15.
Центральний РЕМ:
До 17:00 світла не буде за адресами:
- Авіаційна, 1,1/корп.5;
- М.Бойвука (Багрицького), 50-75а;
- Весіння, 4-41;
- Герцена, 2,4а,5,9;
- Глиняна, 27-48;
- Єфимова, 2-49;
- Івана та Юрія Лип, 50а;
- Люстдорфська дорога, 2б,4б,4в;
- І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а;
- О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 66-92; є
- Нова, 7;
- Мармурова (Перовської Софії), 27-48;
- Пішеніна, 34-59;
- Поїздна, 5,5а,6;
- Мальовнича (Скворцова), 15-22е;
- Складська, 2, 2/4;
- Тимошенка Олександра, 39, 41, 42;
- Буковецького (Фігнер Віри), 11-26;
- Гранітна (Чернишевського), 1-26;
- Шота Руставелі, 23-53/корп.1;
- провулок Герцена, 2-11, 51;
- провулок Косовський, 3-8;
- провулок Парашутний, 1а-8б;
- провулок Рекордний, 1-7.
До 19:00 триватимуть роботи у будинках:
- Ближні Млини, 97, 97а, 99;
- Іоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Базарна, 92, 100;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Велика Арнаутська, 80-111;
- Малішевського (Гастело), 1-55;
- Єврейська, 50-58;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Клименка, 25,33в;
- Ковальська, 19-59;
- Кордонна, 25-92;
- Косяченка Олексія;
- Літакова, 19,19а,32;
- Кіри Муратової (Льва Толстого), 17, 19;
- Мала Арнаутська, 86-113;
- Миколи Лисенка, 1а-27а;
- Ніжинська, 64, 65, 66, 72;
- Новосельського, 84-104;
- Овідіопольська дорога 3-6;
- Ольги Благовидової (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а;
- Платанова;
- Преображенська, 27-78;
- Просьолочна, 25-37;
- Путьова, 2-49б;
- Радісна, 114,116;
- Святослава Караванського (Жуковського), 27-39;
- Святослава Ріхтера, 33-109;
- Сільська, 29-44;
- Спірідонивська, 12-21;
- Старицького, 2-9б;
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
- Тираспольська, 4-12;
- Троїцька, 45-60;
- Туристська, 7-15;
- Успенська, 60-105;
- Чумацька,7, 41;
- Шефська, 8, 16, 33-55;є
- пл. Віри Холодної, 1,3;
- пл. Соборна, 1;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий; є
- провулок 2-й Степний, 1-10;
- провулок Бузьковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- провулок Нечипоренка, 4-14;
- провулок Онілової, 3-14;
- провулок Покровський, 3,5;
- провулок Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9;
- проїзд Бузьковий, 1-6;
- просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-27;
- сквер Старобазарний, 3, 7.
Нагадаємо, відключення за графіками сьогодні в Україні не передбачені. Також ми повідомляли, що в Одесі подорожчала абонплата за воду.
Читайте Новини.LIVE!