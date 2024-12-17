Відключення світла в Одесі у вівторок, 17 грудня

Опора ЛЕП. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 17 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла. Проте, частина містян залишилася без електрики через планові ремонти. Повернути енергопостачання обіцяють до 20:00, але залежно від складності робіт час може змінюватися.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

Читайте також:

Планові ремонти

Південний РЕМ:

До 17:00 світла не буде за такими адресами:

1 лінія Вільямса 43, 19/1;

Дача Ковалевського, 72-110;

Довга, 93-123;

Костанді, 68-129;

Левітана, 59,61;

Львівська, 29в-78а;

Люстдорфська дорога, 129-179а;

Д. Максишка (Марії Демченко), 28-38б;

М.Жука (Новгородська), 1-53а;

Садовського, 1-47а;

Саксаганського, 1-35;

Сумська, 65а;

Айвазовського (Тімірязєва), 53-102;

Чикаленко Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31;

Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а;

Волокидіна (Шолохова), 1-12;

Марії Демченко 5-а Лінія, 30, 38;

Марії Демченко 6-а Лінія, 38;

провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14;

провулок 2-й Юннатів, 1-8;

провулок Козацький (пров. 3-й Тимірязєва), 1-14;

провулок 3-й Юннатів, 1-6;

провулок Характерників (пров. 4-й Тімірязєва), 3-10;

провулок Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва), 1-10;

провулок Карпенка-Карого (пров. Ак. Вільямса), 2-15б;

провулок Водний, 1-17а;

провулок Дворникова (пров. Новгородський), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;

провулок Трудовий, 1-8.

До 19:00 роботи триватимуть у будинках:

Абрикосова, 4-105а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 90, 86,197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.

До 20:00 не буде електрики за адресами:

Пшенична, 1-14;

Радісна, 1-30;

Святослава Ріхтера, 9-31а;

Сурикова, 40;

пл. Б. Дерев’янка, 3;

провулок Машинобудівний, 1а-16;

провулок Технічний, 4-15.

Центральний РЕМ:

До 17:00 світла не буде за адресами:

Авіаційна, 1,1/корп.5;

М.Бойвука (Багрицького), 50-75а;

Весіння, 4-41;

Герцена, 2,4а,5,9;

Глиняна, 27-48;

Єфимова, 2-49;

Івана та Юрія Лип, 50а;

Люстдорфська дорога, 2б,4б,4в;

І.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а;

О.Вадатурського (Маршала Малиновського), 66-92; є

Нова, 7;

Мармурова (Перовської Софії), 27-48;

Пішеніна, 34-59;

Поїздна, 5,5а,6;

Мальовнича (Скворцова), 15-22е;

Складська, 2, 2/4;

Тимошенка Олександра, 39, 41, 42;

Буковецького (Фігнер Віри), 11-26;

Гранітна (Чернишевського), 1-26;

Шота Руставелі, 23-53/корп.1;

провулок Герцена, 2-11, 51;

провулок Косовський, 3-8;

провулок Парашутний, 1а-8б;

провулок Рекордний, 1-7.

До 19:00 триватимуть роботи у будинках:

Ближні Млини, 97, 97а, 99;

Іоганна Гена (Бажана), 1-20;

Базарна, 92, 100;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Велика Арнаутська, 80-111;

Малішевського (Гастело), 1-55;

Єврейська, 50-58;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Клименка, 25,33в;

Ковальська, 19-59;

Кордонна, 25-92;

Косяченка Олексія;

Літакова, 19,19а,32;

Кіри Муратової (Льва Толстого), 17, 19;

Мала Арнаутська, 86-113;

Миколи Лисенка, 1а-27а;

Ніжинська, 64, 65, 66, 72;

Новосельського, 84-104;

Овідіопольська дорога 3-6;

Ольги Благовидової (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а;

Платанова;

Преображенська, 27-78;

Просьолочна, 25-37;

Путьова, 2-49б;

Радісна, 114,116;

Святослава Караванського (Жуковського), 27-39;

Святослава Ріхтера, 33-109;

Сільська, 29-44;

Спірідонивська, 12-21;

Старицького, 2-9б;

Тесс, 1-19г, 34а, 43б;

Тираспольська, 4-12;

Троїцька, 45-60;

Туристська, 7-15;

Успенська, 60-105;

Чумацька,7, 41;

Шефська, 8, 16, 33-55;є

пл. Віри Холодної, 1,3;

пл. Соборна, 1;

провулок 1-й, 2-й Бузковий; є

провулок 2-й Степний, 1-10;

провулок Бузьковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9;

провулок Нечипоренка, 4-14;

провулок Онілової, 3-14;

провулок Покровський, 3,5;

провулок Успенський, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9;

проїзд Бузьковий, 1-6;

просп. Українських Героїв (просп. Олександрівський), 3-27;

сквер Старобазарний, 3, 7.

Нагадаємо, відключення за графіками сьогодні в Україні не передбачені. Також ми повідомляли, що в Одесі подорожчала абонплата за воду.