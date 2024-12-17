Отключение света в Одессе во вторник, 17 декабря

Опора ЛЭП. Фото: ДТЭК

Сегодня, 17 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Однако часть горожан осталась без электричества из-за плановых ремонтов. Вернуть электроснабжение обещают к 20:00, но в зависимости от сложности работ время может изменяться.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Плановые ремонты

Южный РЭС:

До 17:00 света не будет по следующим адресам:

1 линия Уильямса 43, 19/1;

Дача Ковалевского, 72-110;

Долгая, 93-123;

Костанди, 68-129;

Левитана, 59,61;

Львовская, 29-78а;

Люстдорфская дорога, 129–179а;

Д. Максишко (Марии Демченко), 28-38б;

М.Жука (Новгородская), 1-53а;

Садовского, 1-47а;

Саксаганского, 1-35;

Сумская, 65а;

Айвазовского (Тимиразева), 53-102;

Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31;

Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;

Волокидина (Шолохова), 1-12;

Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38;

Марии Демченко 6-я Линия, 38;

переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;

переулок 2-й Юннатов, 1-8;

переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14;

переулок 3-й Юннатов, 1-6;

переулок Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10;

переулок Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10;

переулок Карпенко-Карого (пер. Ак. Уильямса), 2-15б;

переулок Водный, 1-17а;

переулок Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;

переулок Трудовой, 1-8.

До 19:00 работы будут продолжаться в домах:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачно, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Равенства, 92;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.

До 20:00 не будет электричества по адресам:

Пшеничная, 1-14;

Радостная, 1-30;

Святослава Рихтера, 9-31а;

Сурикова, 40;

пл. Б. Деревянко, 3;

переулок Машиностроительный, 1а-16;

переулок Технический, 4-15.

Центральный РЭС:

До 17:00 света не будет по адресам:

Авиационная, 1,1/корп.5;

М.Бойвука (Багрицкого), 50-75а;

Весенняя, 4-41;

Герцена, 2,4а,5,9;

Глиняная, 27-48;

Ефимова, 2-49;

Ивана и Юрия Лип, 50а;

Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;

И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а;

О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 66-92;

Новая, 7;

Мраморная (Перовской Софии), 27-48;

Пишенина, 34-59;

Поездная, 5,5а,6;

Живописная (Скворцова), 15-22е;

Складская, 2, 2/4;

Тимошенко Александра, 39, 41, 42;

Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26;

Гранитная (Чернышевская), 1-26;

Шота Руставели, 23-53/корп.1;

переулок Герцена, 2-11, 51;

переулок Косовский, 3-8;

переулок Парашютный, 1а-8б;

переулок Рекордный, 1-7.

До 19:00 будут продолжаться работы в домах:

Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Базарная, 92, 100;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Большая Арнаутская, 80–111;

Малишевского (Гастело), 1-55;

Еврейская, 50–58;

Йозефа Прибика (Минская), 30-49;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33/1;

Клименко, 25,33в;

Кузнечная, 19-59;

Граничная, 25-92;

Косяченко Алексея;

Самолетная, 19,19а,32;

Киры Муратовой (Льва Толстого), 17, 19;

Малая Арнаутская, 86-113;

Николая Лысенко, 1а-27а;

Нежинская, 64, 65, 66, 72;

Новосельского, 84-104;

Овидиопольская дорога 3-6;

Ольги Благовидовой (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а;

Платанова;

Преображенская, 27–78;

Проселочная, 25-37;

Путевой, 2-49б;

Радостная, 114,116;

Святослава Караванского (Жуковского), 27-39;

Святослава Рихтера, 33–109;

Сельская, 29-44;

Спиридоновская, 12-21;

Старицкого, 2-9б;

Тесс, 1-19г, 34а, 43б;

Тираспольская, 4-12;

Троицкая, 45–60;

Туристская, 7-15;

Успенская, 60-105;

Чумацкая,7, 41;

Шефская, 8, 16, 33-55;

пл. Веры Холодной, 1,3;

пл. Соборная, 1;

переулок 1-й, 2-й Сиреневый;

переулок 2-й Степной, 1-10;

переулок Бужковый, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5-9;

переулок Нечипоренко, 4-14;

переулок Ониловой, 3-14;

переулок Покровский, 3,5;

переулок Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9;

проезд Бужковый, 1-6;

просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-27;

сквер Старобазарный, 3, 7.

Напомним, отключения по графикам сегодня в Украине не предусмотрены. Также мы сообщали, что в Одессе подорожала абонплата за воду.