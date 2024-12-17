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Кто из одесситов сегодня останется без света — адреса

17 декабря 2024 09:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе во вторник, 17 декабря
Опора ЛЭП. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 17 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Однако часть горожан осталась без электричества из-за плановых ремонтов. Вернуть электроснабжение обещают к 20:00, но в зависимости от сложности работ время может изменяться. 

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Плановые ремонты

Южный РЭС:

До 17:00 света не будет по следующим адресам:

  • 1 линия Уильямса 43, 19/1;
  • Дача Ковалевского, 72-110;
  • Долгая, 93-123;
  • Костанди, 68-129;
  • Левитана, 59,61;
  • Львовская, 29-78а;
  • Люстдорфская дорога, 129–179а;
  • Д. Максишко (Марии Демченко), 28-38б;
  • М.Жука (Новгородская), 1-53а;
  • Садовского, 1-47а;
  • Саксаганского, 1-35;
  • Сумская, 65а;
  • Айвазовского (Тимиразева), 53-102;
  • Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31;
  • Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;
  • Волокидина (Шолохова), 1-12;
  • Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38;
  • Марии Демченко 6-я Линия, 38;
  • переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
  • переулок 2-й Юннатов, 1-8;
  • переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14;
  • переулок 3-й Юннатов, 1-6;
  • переулок Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10;
  • переулок Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10;
  • переулок Карпенко-Карого (пер. Ак. Уильямса), 2-15б;
  • переулок Водный, 1-17а;
  • переулок Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
  • переулок Трудовой, 1-8.

До 19:00 работы будут продолжаться в домах:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачно, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.

До 20:00 не будет электричества по адресам:

  • Пшеничная, 1-14;
  • Радостная, 1-30;
  • Святослава Рихтера, 9-31а;
  • Сурикова, 40;
  • пл. Б. Деревянко, 3;
  • переулок Машиностроительный, 1а-16;
  • переулок Технический, 4-15.

Центральный РЭС:

До 17:00 света не будет по адресам:

  • Авиационная, 1,1/корп.5;
  • М.Бойвука (Багрицкого), 50-75а;
  • Весенняя, 4-41;
  • Герцена, 2,4а,5,9;
  • Глиняная, 27-48;
  • Ефимова, 2-49;
  • Ивана и Юрия Лип, 50а;
  • Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;
  • И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а;
  • О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 66-92;
  • Новая, 7;
  • Мраморная (Перовской Софии), 27-48;
  • Пишенина, 34-59;
  • Поездная, 5,5а,6;
  • Живописная (Скворцова), 15-22е;
  • Складская, 2, 2/4;
  • Тимошенко Александра, 39, 41, 42;
  • Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26;
  • Гранитная (Чернышевская), 1-26;
  • Шота Руставели, 23-53/корп.1;
  • переулок Герцена, 2-11, 51;
  • переулок Косовский, 3-8;
  • переулок Парашютный, 1а-8б;
  • переулок Рекордный, 1-7.

До 19:00 будут продолжаться работы в домах:

  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Базарная, 92, 100;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Большая Арнаутская, 80–111;
  • Малишевского (Гастело), 1-55;
  • Еврейская, 50–58;
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименко, 25,33в;
  • Кузнечная, 19-59;
  • Граничная, 25-92;
  • Косяченко Алексея;
  • Самолетная, 19,19а,32;
  • Киры Муратовой (Льва Толстого), 17, 19;
  • Малая Арнаутская, 86-113;
  • Николая Лысенко, 1а-27а;
  • Нежинская, 64, 65, 66, 72;
  • Новосельского, 84-104;
  • Овидиопольская дорога 3-6;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Платанова;
  • Преображенская, 27–78;
  • Проселочная, 25-37;
  • Путевой, 2-49б;
  • Радостная, 114,116;
  • Святослава Караванского (Жуковского), 27-39;
  • Святослава Рихтера, 33–109;
  • Сельская, 29-44;
  • Спиридоновская, 12-21;
  • Старицкого, 2-9б;
  • Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
  • Тираспольская, 4-12;
  • Троицкая, 45–60;
  • Туристская, 7-15;
  • Успенская, 60-105;
  • Чумацкая,7, 41;
  • Шефская, 8, 16, 33-55;
  • пл. Веры Холодной, 1,3;
  • пл. Соборная, 1;
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок 2-й Степной, 1-10;
  • переулок Бужковый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • переулок Нечипоренко, 4-14;
  • переулок Ониловой, 3-14;
  • переулок Покровский, 3,5;
  • переулок Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9;
  • проезд Бужковый, 1-6;
  • просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-27;
  • сквер Старобазарный, 3, 7.

Напомним, отключения по графикам сегодня в Украине не предусмотрены. Также мы сообщали, что в Одессе подорожала абонплата за воду.

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