Отключение света в Одессе во вторник, 17 декабря

Кто из одесситов сегодня останется без света — адреса
Сегодня, 17 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света. Однако часть горожан осталась без электричества из-за плановых ремонтов. Вернуть электроснабжение обещают к 20:00, но в зависимости от сложности работ время может изменяться.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
Плановые ремонты
Южный РЭС:
До 17:00 света не будет по следующим адресам:
- 1 линия Уильямса 43, 19/1;
- Дача Ковалевского, 72-110;
- Долгая, 93-123;
- Костанди, 68-129;
- Левитана, 59,61;
- Львовская, 29-78а;
- Люстдорфская дорога, 129–179а;
- Д. Максишко (Марии Демченко), 28-38б;
- М.Жука (Новгородская), 1-53а;
- Садовского, 1-47а;
- Саксаганского, 1-35;
- Сумская, 65а;
- Айвазовского (Тимиразева), 53-102;
- Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31;
- Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а;
- Волокидина (Шолохова), 1-12;
- Марии Демченко 5-я Линия, 30, 38;
- Марии Демченко 6-я Линия, 38;
- переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
- переулок 2-й Юннатов, 1-8;
- переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева), 1-14;
- переулок 3-й Юннатов, 1-6;
- переулок Характерников (пер. 4-й Тимирязева), 3-10;
- переулок Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева), 1-10;
- переулок Карпенко-Карого (пер. Ак. Уильямса), 2-15б;
- переулок Водный, 1-17а;
- переулок Дворникова (пер. Новгородский), 2, 3, 3/корп.2, 4, 12;
- переулок Трудовой, 1-8.
До 19:00 работы будут продолжаться в домах:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачно, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 90, 86,197;
- переулок Абрикосовый, 1-29;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8,8/корп.1,8/корп.2,8/корп.3.
До 20:00 не будет электричества по адресам:
- Пшеничная, 1-14;
- Радостная, 1-30;
- Святослава Рихтера, 9-31а;
- Сурикова, 40;
- пл. Б. Деревянко, 3;
- переулок Машиностроительный, 1а-16;
- переулок Технический, 4-15.
Центральный РЭС:
До 17:00 света не будет по адресам:
- Авиационная, 1,1/корп.5;
- М.Бойвука (Багрицкого), 50-75а;
- Весенняя, 4-41;
- Герцена, 2,4а,5,9;
- Глиняная, 27-48;
- Ефимова, 2-49;
- Ивана и Юрия Лип, 50а;
- Люстдорфская дорога, 2б, 4б, 4в;
- И.Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 1-24а;
- О.Вадатурского (Маршала Малиновского), 66-92;
- Новая, 7;
- Мраморная (Перовской Софии), 27-48;
- Пишенина, 34-59;
- Поездная, 5,5а,6;
- Живописная (Скворцова), 15-22е;
- Складская, 2, 2/4;
- Тимошенко Александра, 39, 41, 42;
- Буковецкого (Фигнер Веры), 11-26;
- Гранитная (Чернышевская), 1-26;
- Шота Руставели, 23-53/корп.1;
- переулок Герцена, 2-11, 51;
- переулок Косовский, 3-8;
- переулок Парашютный, 1а-8б;
- переулок Рекордный, 1-7.
До 19:00 будут продолжаться работы в домах:
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Базарная, 92, 100;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Большая Арнаутская, 80–111;
- Малишевского (Гастело), 1-55;
- Еврейская, 50–58;
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Клименко, 25,33в;
- Кузнечная, 19-59;
- Граничная, 25-92;
- Косяченко Алексея;
- Самолетная, 19,19а,32;
- Киры Муратовой (Льва Толстого), 17, 19;
- Малая Арнаутская, 86-113;
- Николая Лысенко, 1а-27а;
- Нежинская, 64, 65, 66, 72;
- Новосельского, 84-104;
- Овидиопольская дорога 3-6;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1-13, 30, 30/2, 34, 37а;
- Платанова;
- Преображенская, 27–78;
- Проселочная, 25-37;
- Путевой, 2-49б;
- Радостная, 114,116;
- Святослава Караванского (Жуковского), 27-39;
- Святослава Рихтера, 33–109;
- Сельская, 29-44;
- Спиридоновская, 12-21;
- Старицкого, 2-9б;
- Тесс, 1-19г, 34а, 43б;
- Тираспольская, 4-12;
- Троицкая, 45–60;
- Туристская, 7-15;
- Успенская, 60-105;
- Чумацкая,7, 41;
- Шефская, 8, 16, 33-55;
- пл. Веры Холодной, 1,3;
- пл. Соборная, 1;
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
- переулок 2-й Степной, 1-10;
- переулок Бужковый, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5-9;
- переулок Нечипоренко, 4-14;
- переулок Ониловой, 3-14;
- переулок Покровский, 3,5;
- переулок Успенский, 14,23, 3/5,3/корп.5,4,9;
- проезд Бужковый, 1-6;
- просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 3-27;
- сквер Старобазарный, 3, 7.
Напомним, отключения по графикам сегодня в Украине не предусмотрены. Также мы сообщали, что в Одессе подорожала абонплата за воду.
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