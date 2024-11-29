Отключение воды в Одессе, 29 ноября

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

В Одессе сегодня, 29 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 23:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

До 17:00 воды не будет:

ул. Варненская, 6-20;

ул. Инглези, 2-10;

ул. Евгения Танцюры, 5-15;

ул. Космонавтов, 17-33

К 19:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Балковская, частично;

ул. Раскидайловская, частично;

ул. Героев-пограничников, 1-11;

ул. Краснова, 1–17;

ул. Павла Шклярука, 4-6.

К 20:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Яблочная, 1-15;

переулок Вишневый, 2-15.

До 23:00 воды не будет:

ул. Семьи Глодан, 25, 29, 31.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Украине ожидается резкое повышение тарифов на водоснабжение. Также мы сообщали, когда в Николаеве появится питьевая вода.