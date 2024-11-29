Отключение воды в Одессе, 29 ноября

Отключения воды в Одессе — кому стоит подготовиться
В Одессе сегодня, 29 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 23:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
До 17:00 воды не будет:
- ул. Варненская, 6-20;
- ул. Инглези, 2-10;
- ул. Евгения Танцюры, 5-15;
- ул. Космонавтов, 17-33
К 19:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Балковская, частично;
- ул. Раскидайловская, частично;
- ул. Героев-пограничников, 1-11;
- ул. Краснова, 1–17;
- ул. Павла Шклярука, 4-6.
К 20:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Яблочная, 1-15;
- переулок Вишневый, 2-15.
До 23:00 воды не будет:
- ул. Семьи Глодан, 25, 29, 31.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Украине ожидается резкое повышение тарифов на водоснабжение. Также мы сообщали, когда в Николаеве появится питьевая вода.
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