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Отключения воды в Одессе — кому стоит подготовиться

29 ноября 2024 15:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе, 29 ноября
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе сегодня, 29 ноября, из-за ремонтных работ сотни горожан будут без воды. Снабжение коммунальщики обещают возобновить до 23:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

До 17:00 воды не будет:

  • ул. Варненская, 6-20;
  • ул. Инглези, 2-10;
  • ул. Евгения Танцюры, 5-15;
  • ул. Космонавтов, 17-33

К 19:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Балковская, частично;
  • ул. Раскидайловская, частично;
  • ул. Героев-пограничников, 1-11;
  • ул. Краснова, 1–17;
  • ул. Павла Шклярука, 4-6.

К 20:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Яблочная, 1-15;
  • переулок Вишневый, 2-15.

До 23:00 воды не будет:

  • ул. Семьи Глодан, 25, 29, 31.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Украине ожидается резкое повышение тарифов на водоснабжение. Также мы сообщали, когда в Николаеве появится питьевая вода.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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