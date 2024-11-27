Миколаїв без води: коли в кранах зʼявиться прісна вода

Люди набирають питну воду у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Миколаїв уже понад півтора року живе в умовах, коли питна вода стала справжньою розкішшю. Мешканці міста, залишившись без стабільного водопостачання, пристосувалися до нової реальності: щодня вони набирають воду зі спеціально облаштованих свердловин. Але терпіння у людей закінчується, тим більше про будівництво нового водогону йдеться вже давно, ось тільки результатів як не було, так і немає.

Коли все ж таки запуститься питна вода в будинках і квартирах у Миколаєві, журналісти Новини.LIVE поговорили з міським головою Олександром Сєнкевичем.

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Питна вода в Миколаєві

З 12 квітня місто Миколаїв залишилося зовсім без води, коли росіяни зруйнували трубопровід "Дніпро-Миколаїв". Владі за місяць вдалося відновити постачання технічної води з Південного Бугу, проте вона досить солона для вживання. Саме тому в місті почали роздачу прісної води.

"Сьогодні у нас із кранів тече вода з підвищеним містом хлоридів. Тобто ця вода є технічна, можна з нею приймати ванну, використовувати для санітарних потреб, але не можна її використовувати в приготуванні їжі та пити. Тому ми насвердлили по місту Миколаїв понад 250 свердловин, встановили на них осмотичні очищувальні установки та зараз роздаємо цю воду безплатно", — розповідає Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також після останнього візиту президента України до Миколаєва з'явився прогрес у будівництві нового водогону, про який йдеться вже досить тривалий період. Державна агенція з відновлення спільно з місцевою владою активно працюють над проєктом.

"Ми будуємо новий трубопровід з тієї ділянки Південного Бугу, де є прісна вода, та встановлюємо споруди для її додаткового очищення. Тоді ми будемо мати змогу очистити воду до рівня питної", — додає мер.

Водопостачання з Дніпра

Руйнування російськими військами водогону, який постачав воду до міста, мало катастрофічні наслідки. Після звільнення окупованих територій інфраструктура виявилася вщент знищеною і її відновлення стане масштабним завданням. Особливо важкими були наслідки підриву Каховської ГЕС, після чого вся територія підкачувальної станції була затоплена й зруйнована. Тому зараз місто робить упор на збільшенні кількості свердловин в самому Миколаєві.

"Ми постійно збільшуємо кількість цих свердловин, завдяки нашим іноземним партнерам. Вони передають нам очищувальні станції, і ми можемо очищати навіть ту воду, яка є в водопроводі, до рівня питної. І ми намагаємося зробити як можна більше цих свердловин для того, щоб людям було менше ходити, тобто як найближче вони могли ходити в своєму мікрорайоні до найближчої точки видачі води", — підкреслює пан Сєнкевич.

Чоловік набирає питну воду зі спеціального трамвая. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Будівництво водогону у Миколаєві

Будівництво нового трубопроводу вже активно триває. Його планують завершити восени 2025 року. Важливі рішення щодо проєкту, такі як вибір підрядників і визначення вартості, ухвалюються на рівні держави та області. А міська влада, зі свого боку, готова прийняти цю воду, коли проєкт буде реалізовано.

"Ми, як місто, користуємося цією водою, але будівництво відбувається в області. Ми будемо нею користуватися та платити за тарифами", — зазначив мер Миколаєва.

Крім того, попри низку скандалів навколо вартості будівництва, це питання вже вирішилося. І цей проєкт реалізовуватиметься прозоро.

Заміна труб у Миколаєві

Використання солоної води дало свої наслідки, почали псуватися магістральні труби. Тому постало питання щодо їх заміни, оскільки постійні прориви в деяких місцях вже практично неможливо усунути. На допомогу прийшли міжнародні партнери, які взяли на себе більшу частину фінансування. У міста таких величезних грошей наразі просто немає, а саме 7 мільярдів гривень. Але через те, що проєкт досить складний, його не вдасться завершити швидко. До того ж з необхідних грошей у розпорядженні є лише 7 мільйонів.

"На це підуть роки, це не рік, не два і, мабуть, не п'ять. Насправді труби потрібно було міняти ще 20 років тому, зараз я думаю, що цей процес буде багаторічний, але наприкінці в нас буде повністю умовна система водопостачання. Насправді солоність зменшилась, але вона продовжує руйнувати ці труби, але ми замінюємо все на пластик", — підсумовує Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич про заміну магістральних труб. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Сьогодні ситуація із водопостачанням у Миколаєві продовжує залишатися доволі складною. Але якщо плани будуть реалізовані, то вже до наступного року питна вода з'явиться в будинках городян. Тільки це за умови, що гроші на проєкт виділять у повному обсязі та не виникне додаткових форс-мажорів.

Нагадаємо, після удару росіян по водогону у Херсонській області у квітні 2022 року Миколаїв лишився без питної води. Станом на зараз вода у водопровідній системі міста технічна. Воду мешканцям віддалених районів доставляють електротранспортом. Журналісти Новини.LIVE побували на одному з таких рейсів.