Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода arrow

Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

27 листопада 2024 22:37
Рвачова Анастасія - редактор
Миколаїв без води: коли в кранах зʼявиться прісна вода
Люди набирають питну воду у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Миколаїв уже понад півтора року живе в умовах, коли питна вода стала справжньою розкішшю. Мешканці міста, залишившись без стабільного водопостачання, пристосувалися до нової реальності: щодня вони набирають воду зі спеціально облаштованих свердловин. Але терпіння у людей закінчується, тим більше про будівництво нового водогону йдеться вже давно, ось тільки результатів як не було, так і немає.

Коли все ж таки запуститься питна вода в будинках і квартирах у Миколаєві, журналісти Новини.LIVE поговорили з міським головою Олександром Сєнкевичем. 

Читайте також:

Питна вода в Миколаєві

З 12 квітня місто Миколаїв залишилося зовсім без води, коли росіяни зруйнували трубопровід "Дніпро-Миколаїв". Владі за місяць вдалося відновити постачання технічної води з Південного Бугу, проте вона досить солона для вживання. Саме тому в місті почали роздачу прісної води. 

"Сьогодні у нас із кранів тече вода з підвищеним містом хлоридів. Тобто ця вода є технічна, можна з нею приймати ванну, використовувати для санітарних потреб, але не можна її використовувати в приготуванні їжі та пити. Тому ми насвердлили по місту Миколаїв понад 250 свердловин, встановили на них осмотичні очищувальні установки та зараз роздаємо цю воду безплатно", — розповідає Олександр Сєнкевич. 

Мер Миколаєва Олександр Синкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Також після останнього візиту президента України до Миколаєва з'явився прогрес у будівництві нового водогону, про який йдеться вже досить тривалий період. Державна агенція з відновлення спільно з місцевою владою активно працюють над проєктом.

"Ми будуємо новий трубопровід з тієї ділянки Південного Бугу, де є прісна вода, та встановлюємо споруди для її додаткового очищення. Тоді ми будемо мати змогу очистити воду до рівня питної", — додає мер. 

Водопостачання з Дніпра

Руйнування російськими військами водогону, який постачав воду до міста, мало катастрофічні наслідки. Після звільнення окупованих територій інфраструктура виявилася вщент знищеною і її відновлення стане масштабним завданням. Особливо важкими були наслідки підриву Каховської ГЕС, після чого вся територія підкачувальної станції була затоплена й зруйнована. Тому зараз місто робить упор на збільшенні кількості свердловин в самому Миколаєві. 

"Ми постійно збільшуємо кількість цих свердловин, завдяки нашим іноземним партнерам. Вони передають нам очищувальні станції, і ми можемо очищати навіть ту воду, яка є в водопроводі, до рівня питної. І ми намагаємося зробити як можна більше цих свердловин для того, щоб людям було менше ходити, тобто як найближче вони могли ходити в своєму мікрорайоні до найближчої точки видачі води", — підкреслює пан Сєнкевич. 

Чоловік набирає питну воду зі спеціального трамвая. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Чоловік набирає питну воду зі спеціального трамвая. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Будівництво водогону у Миколаєві

Будівництво нового трубопроводу вже активно триває. Його планують завершити восени 2025 року. Важливі рішення щодо проєкту, такі як вибір підрядників і визначення вартості, ухвалюються на рівні держави та області. А міська влада, зі свого боку, готова прийняти цю воду, коли проєкт буде реалізовано.

"Ми, як місто, користуємося цією водою, але будівництво відбувається в області. Ми будемо нею користуватися та платити за тарифами", — зазначив мер Миколаєва.

Крім того, попри низку скандалів навколо вартості будівництва, це питання вже вирішилося. І цей проєкт реалізовуватиметься прозоро. 

Заміна труб у Миколаєві

Використання солоної води дало свої наслідки, почали псуватися магістральні труби. Тому постало питання щодо їх заміни, оскільки постійні прориви в деяких місцях вже практично неможливо усунути. На допомогу прийшли міжнародні партнери, які взяли на себе більшу частину фінансування. У міста таких величезних грошей наразі просто немає, а саме 7 мільярдів гривень. Але через те, що проєкт досить складний, його не вдасться завершити швидко. До того ж з необхідних грошей у розпорядженні є лише 7 мільйонів. 

 

"На це підуть роки, це не рік, не два і, мабуть, не п'ять. Насправді труби потрібно було міняти ще 20 років тому, зараз я думаю, що цей процес буде багаторічний, але наприкінці в нас буде повністю умовна система водопостачання. Насправді солоність зменшилась, але вона продовжує руйнувати ці труби, але ми замінюємо все на пластик", — підсумовує Олександр Сєнкевич.

Олександр Синкевич про заміну магістральних труб. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Олександр Сєнкевич про заміну магістральних труб. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Сьогодні ситуація із водопостачанням у Миколаєві продовжує залишатися доволі складною. Але якщо плани будуть реалізовані, то вже до наступного року питна вода з'явиться в будинках городян. Тільки це за умови, що гроші на проєкт виділять у повному обсязі та не виникне додаткових форс-мажорів.

Нагадаємо, після удару росіян по водогону у Херсонській області у квітні 2022 року Миколаїв лишився без питної води. Станом на зараз вода у водопровідній системі міста технічна. Воду мешканцям віддалених районів доставляють електротранспортом. Журналісти Новини.LIVE побували на одному з таких рейсів.

Миколаїв водопостачання вода Олександр Сєнкевич війна в Україні новини

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:34 ССО "привітали" десант РФ зі святом, взявши в полон — відео

23:30 Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

23:03 Переправляли за кордон за 10 тис. дол. — як суд покарав злочинців

23:02 Зеленський вважає, що Україна вступить до ЄС протягом 5 років

22:46 Бущан перед грою з Вікторією поскаржився на недостатню підтримку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

22:45 США тиснуть на Україну щодо зниження мобілізаційного віку, — ЗМІ

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

22:33 У Харкові судили працівницю метро, яка повідомляла про ТЦК

22:27 ЗМІ дізналися, чому російські БпЛА опиняються в Білорусі

22:22 Сікан забив на початку матчу з ПСВ — відео голу

23:34 ССО "привітали" десант РФ зі святом, взявши в полон — відео

23:30 Тренер Вікторії застеріг всіх від недооцінки київського Динамо

23:03 Переправляли за кордон за 10 тис. дол. — як суд покарав злочинців

23:02 Зеленський вважає, що Україна вступить до ЄС протягом 5 років

22:46 Бущан перед грою з Вікторією поскаржився на недостатню підтримку

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

22:45 США тиснуть на Україну щодо зниження мобілізаційного віку, — ЗМІ

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

22:33 У Харкові судили працівницю метро, яка повідомляла про ТЦК

22:27 ЗМІ дізналися, чому російські БпЛА опиняються в Білорусі

22:22 Сікан забив на початку матчу з ПСВ — відео голу

Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

Text

17:54 Комунальник відповів, наскільки зношений водопровід у Києві

Text

17:50 Заява Єрмака про переговори та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК