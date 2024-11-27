Николаев без воды: когда в кранах появится пресная вода

Люди набирают питьевую воду в Николаеве. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Николаев уже более полутора лет живет в условиях, когда питьевая вода стала настоящей роскошью. Жители города, оставшись без стабильного водоснабжения, приспособились к новой реальности: ежедневно они набирают воду из специально обустроенных скважин. Но терпение у людей заканчивается, тем более о строительстве нового водопровода идет речь уже давно, вот только результатов как не было, так и нет.

Когда все-таки запустится питьевая вода в домах и квартирах в Николаеве, журналисты Новини.LIVE побеседовали с мэром Александром Сенкевичем.

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Питьевая вода в Николаеве

С 12 апреля город Николаев остался совсем без воды, когда россияне разрушили трубопровод "Днепр-Николаев". Властям за месяц удалось возобновить поставки технической воды из Южного Буга, однако она достаточно соленая для употребления. Именно поэтому в городе приступили к раздаче пресной воды.

"Сегодня у нас из кранов течет вода с повышенным содержанием хлоридов. То есть эта вода техническая, можно с ней принимать ванну, использовать для санитарных нужд, но нельзя ее использовать для приготовления еды и пить. Поэтому мы насверлили по Николаеву более 250 скважин, установили на них осмотические очистные установки, и сейчас раздаем эту воду бесплатно", — рассказывает Александр. Сенкевич.

Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также после последнего визита президента Украины в Николаев появился прогресс в строительстве нового водопровода, о котором идет речь уже достаточно длительный период. Государственное агентство по восстановлению совместно с местными властями активно работает над проектом.

"Мы строим новый трубопровод от того участка Южного Буга, где есть пресная вода, и устанавливаем сооружения для ее дополнительной очистки. Тогда мы будем иметь возможность очистить воду до уровня питьевой", — добавляет мэр.

Водоснабжение из Днепра

Разрушения российскими войсками водопровода, поставлявшего воду в город, имели катастрофические последствия. После освобождения оккупированных территорий инфраструктура оказалась полностью уничтоженной и ее восстановление станет масштабной задачей. Особенно тяжелыми были последствия подрыва Каховской ГЭС, после чего вся территория подкачивающей станции была затоплена и разрушена. Поэтому сейчас город делает упор на увеличении количества скважин в самом Николаеве.

"Мы постоянно увеличиваем количество этих скважин благодаря нашим иностранным партнерам. Они передают нам очистные станции, и мы можем очищать даже ту воду, которая есть в водопроводе, до уровня питьевой. И мы стараемся сделать как можно больше этих скважин для того, чтобы людям было меньше ходить, то есть как можно ближе они могли ходить в своем микрорайоне до ближайшей точки выдачи воды", — подчеркивает господин Сенкевич.

Мужчина набирает питьевую воду из специального трамвая. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Строительство водопровода в Николаеве

Строительство нового трубопровода уже активно продолжается. Его планируется завершить осенью 2025 года. Важные решения по проекту, такие как выбор подрядчиков и определение стоимости, принимаются на уровне государства и области. А городские власти, со своей стороны, готовы принять эту воду, когда проект будет реализован.

"Мы как город пользуемся этой водой, но строительство происходит в области. Мы будем ею пользоваться и платить по тарифам", — отметил мэр Николаева.

Кроме того, несмотря на ряд скандалов вокруг стоимости строительства, этот вопрос уже решился. И этот проект будет реализовываться прозрачно.

Замена труб в Николаеве

Использование соленой воды дало свои последствия, начали портиться магистральные трубы. Поэтому встал вопрос их замены, поскольку постоянные прорывы в некоторых местах уже практически невозможно устранить. На помощь пришли международные партнеры, взявшие на себя большую часть финансирования. У города таких огромных денег просто нет, а именно 7 миллиардов гривен. Но из-за того, что проект достаточно сложный, его не удастся завершить быстро. К тому же, из необходимых денег в распоряжении есть всего 7 миллионов.

"На это пойдут годы, это не год, не два и, пожалуй, не пять. На самом деле трубы нужно было менять еще 20 лет назад, сейчас я думаю, что этот процесс будет многолетним, но в конце у нас будет полностью условно система водоснабжения. На самом деле соленость уменьшилась, но она продолжает разрушать эти трубы, но мы меняем все на пластик", — заключает Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич о замене магистральных труб. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Сегодня ситуация с водоснабжением в Николаеве продолжает оставаться достаточно сложной. Но если планы будут реализованы, то уже к следующему году питьевая вода появится в домах горожан. Только это при условии, что деньги на проект выделят в полном объеме и не возникнет дополнительных форс-мажоров.

Напомним, что после удара россиян по водопроводу в Херсонской области в апреле 2022 года Николаев остался без питьевой воды. На данный момент вода в водопроводной системе города техническая. Воду жителям отдаленных районов доставляют электротранспортом. Журналисты Новини.LIVE побывали на одном из таких рейсов.