Відключення води в Одесі, 29 листопада

У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik

В Одесі сьогодні, 29 листопада, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 23:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 17:00 води не буде:

вул. Варненська, 6-20;

вул. Інглезі, 2-10;

вул. Євгена Танцюри, 5-15;

вул. Космонавтів, 17-33

До 19:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Балківська, частково;

вул. Розкидайлівська, частково;

вул. Героїв-прикордонників, 1-11;

вул. Краснова, 1-17;

вул. Павла Шклярука, 4-6.

До 20:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Яблучна, 1-15;

провулок Вишневий, 2-15.

До 23:00 води не буде:

вул. Сім'ї Глодан, 25, 29, 31.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, в Україні очікують різке підвищення тарифів на водопостачання. Також ми повідомляли, коли у Миколаєві з'явиться питна вода.