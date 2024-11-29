Відключення води в Одесі, 29 листопада

Відключення води в Одесі — кому варто підготуватися
В Одесі сьогодні, 29 листопада, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Постачання комунальники обіцяють поновити до 23:00, проте час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 17:00 води не буде:
- вул. Варненська, 6-20;
- вул. Інглезі, 2-10;
- вул. Євгена Танцюри, 5-15;
- вул. Космонавтів, 17-33
До 19:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Балківська, частково;
- вул. Розкидайлівська, частково;
- вул. Героїв-прикордонників, 1-11;
- вул. Краснова, 1-17;
- вул. Павла Шклярука, 4-6.
До 20:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Яблучна, 1-15;
- провулок Вишневий, 2-15.
До 23:00 води не буде:
- вул. Сім'ї Глодан, 25, 29, 31.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, в Україні очікують різке підвищення тарифів на водопостачання. Також ми повідомляли, коли у Миколаєві з'явиться питна вода.
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