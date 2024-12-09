Отключение воды в Одессе 9 декабря

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

Сегодня, 9 декабря, жители нескольких улиц Одессы остались без воды из-за аварийно-ремонтных работ. Возобновление водоснабжения ожидается к 17:00. Время выполнения работ и список адресов в течение дня могут изменяться, если возникнут новые аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

До 15:30 водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

ул. Осипова, 4-10;

ул. Итальянская, 31-35;

ул. Троицкая, 18–24;

ул. Еврейская, 6-13.

До 17.00 не будет воды на 5-й линии Люстдорфской дороги.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также действуют запланированные и стабилизационные отключения света. Ранее мы писали, какие изменения в новом году ждут получателей жилищных субсидий.