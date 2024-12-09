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Відключення води в Одесі у понеділок — адреси бюветів

9 грудня 2024 12:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 9 грудня, адреси
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 9 грудня жителі кількох вулиць Одеси залишилися без води через аварійно-ремонтні роботи. Відновлення водопостачання очікується до 17:00. Час виконання робіт і перелік адрес протягом дня можуть змінюватись, якщо виникнуть нові аварійні ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 15:30 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:

  • вул. Осипова, 4-10;
  • вул. Італійська, 31-35;
  • вул. Троїцька, 18-24;
  • вул. Єврейська, 6-13.

До 17:00 не буде води на 5-й лінії Люстдорфської дороги.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі також діють заплановані та стабілізаційні відключення світла. Раніше ми писали, які зміни у новому році чекають на отримувачів житлових субсидій

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