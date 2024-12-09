Відключення води в Одесі 9 грудня, адреси

Відключення води в Одесі у понеділок — адреси бюветів
Сьогодні, 9 грудня жителі кількох вулиць Одеси залишилися без води через аварійно-ремонтні роботи. Відновлення водопостачання очікується до 17:00. Час виконання робіт і перелік адрес протягом дня можуть змінюватись, якщо виникнуть нові аварійні ситуації.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 15:30 водопостачання буде відсутнє за такими адресами:
- вул. Осипова, 4-10;
- вул. Італійська, 31-35;
- вул. Троїцька, 18-24;
- вул. Єврейська, 6-13.
До 17:00 не буде води на 5-й лінії Люстдорфської дороги.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі також діють заплановані та стабілізаційні відключення світла. Раніше ми писали, які зміни у новому році чекають на отримувачів житлових субсидій.
Читайте Новини.LIVE!