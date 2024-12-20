Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключения водоснабжения в Одессе — где набрать воду arrow

Отключения водоснабжения в Одессе — где набрать воду

20 декабря 2024 12:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение воды в Одессе 20 декабря: адреса
Люди набирают воду в бювете. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В пятницу, 20 декабря, сразу в нескольких районах Одессы проводятся ремонтные работы на водопроводе. Из-за этого в сотнях домов временно прекратили водоснабжение. Завершить ремонты обещают к 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:
Одесситы остались без воды до вечера - кто именно - фото 1
Адреса отключений воды Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 18:00 воды не будет по адресу:

  • просп. Князя Владимира Великого, 143, 149/1, 149/2;
  • просп. Шевченко, 15-15/8.

До 19:00 водоснабжение отсутствует на улицах:

  • ул. Ольгиевская;
  • ул. Новосельского;
  • ул. Нежинская;
  • ул. Старопортофранковская;
  • ул. Пишоновская;
  • ул. Манежная.

В 20:00 воду включат по адресам:

  • Фонтанская дорога;
  • ул. Костанди;
  • ул. Гаршина угол Фонтанской дороги.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ​Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе не будут отключать свет по графику, но по некоторым адресам электричества не будет из-за ремонтов. Также мы писали, что теперь о ситуации в энергосистеме будут сообщать иначе.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:06 Сбой в работе реестров — в Минобороны заявили об ограничениях

13:59 Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

13:30 iSpace.ua — единственный сайт Apple Premium Reseller в Украине

13:27 Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина

13:24 В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

14:06 Сбой в работе реестров — в Минобороны заявили об ограничениях

13:59 Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

13:30 iSpace.ua — единственный сайт Apple Premium Reseller в Украине

13:27 Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина

13:24 В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине