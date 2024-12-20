Отключение воды в Одессе 20 декабря: адреса

Отключения водоснабжения в Одессе — где набрать воду
В пятницу, 20 декабря, сразу в нескольких районах Одессы проводятся ремонтные работы на водопроводе. Из-за этого в сотнях домов временно прекратили водоснабжение. Завершить ремонты обещают к 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 18:00 воды не будет по адресу:
- просп. Князя Владимира Великого, 143, 149/1, 149/2;
- просп. Шевченко, 15-15/8.
До 19:00 водоснабжение отсутствует на улицах:
- ул. Ольгиевская;
- ул. Новосельского;
- ул. Нежинская;
- ул. Старопортофранковская;
- ул. Пишоновская;
- ул. Манежная.
В 20:00 воду включат по адресам:
- Фонтанская дорога;
- ул. Костанди;
- ул. Гаршина угол Фонтанской дороги.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно) :
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня в Одессе не будут отключать свет по графику, но по некоторым адресам электричества не будет из-за ремонтов. Также мы писали, что теперь о ситуации в энергосистеме будут сообщать иначе.
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