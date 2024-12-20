Отключение воды в Одессе 20 декабря: адреса

Люди набирают воду в бювете. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 20 декабря, сразу в нескольких районах Одессы проводятся ремонтные работы на водопроводе. Из-за этого в сотнях домов временно прекратили водоснабжение. Завершить ремонты обещают к 20:00.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 18:00 воды не будет по адресу:

просп. Князя Владимира Великого, 143, 149/1, 149/2;

просп. Шевченко, 15-15/8.

До 19:00 водоснабжение отсутствует на улицах:

ул. Ольгиевская;

ул. Новосельского;

ул. Нежинская;

ул. Старопортофранковская;

ул. Пишоновская;

ул. Манежная.

В 20:00 воду включат по адресам:

Фонтанская дорога;

ул. Костанди;

ул. Гаршина угол Фонтанской дороги.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов.



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

​Дача Ковалевского, 150;

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11;

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105;

Академическая, 2;

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1;

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе не будут отключать свет по графику, но по некоторым адресам электричества не будет из-за ремонтов. Также мы писали, что теперь о ситуации в энергосистеме будут сообщать иначе.