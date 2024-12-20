Відключення води в Одесі 20 грудня: адреси

Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 20 грудня, одразу у декількох районах Одеси проводяться ремонтні роботи на водогоні. Через це у сотнях будинків тимчасово припинили водопостачання. Завершити ремонти обіцяють до 20:00.

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

До 18:00 води не буде за адресами:

просп. Князя Володимира Великого, 143, 149/1, 149/2;

просп. Шевченка, 15-15/8.

До 19:00 водопостачання відсутнє на вулицях:

вул. Ольгіївська;

вул. Новосельського;

вул. Ніжинська;

вул. Старопортофранківська;

вул. Пішонівська;

вул. Манежна.

О 20:00 воду включать за адресами:

Фонтанська дорога;

вул. Костанді;

вул. Гаршина кут Фонтанської дороги.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не відключатимуть світло за графіком, але за деякими адресами електрики не буде через ремонти. Також ми писали, що відтепер про ситуацію в енергосистемі повідомлятимуть інакше.