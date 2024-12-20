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Відключення водопостачання в Одесі — де набрати воду

20 грудня 2024 12:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення води в Одесі 20 грудня: адреси
Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У п'ятницю, 20 грудня, одразу у декількох районах Одеси проводяться ремонтні роботи на водогоні. Через це у сотнях будинків тимчасово припинили водопостачання. Завершити ремонти обіцяють до 20:00.   

Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 18:00 води не буде за адресами:

  • просп. Князя Володимира Великого, 143, 149/1, 149/2;
  • просп. Шевченка, 15-15/8.

До 19:00 водопостачання відсутнє на вулицях:

  • вул. Ольгіївська;
  • вул. Новосельського;
  • вул. Ніжинська;
  • вул. Старопортофранківська;
  • вул. Пішонівська;
  • вул. Манежна.

О 20:00 воду включать за адресами:

  • Фонтанська дорога;
  • вул. Костанді;
  • вул. Гаршина кут Фонтанської дороги.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не відключатимуть світло за графіком, але за деякими адресами електрики не буде через ремонти. Також ми писали, що відтепер про ситуацію в енергосистемі повідомлятимуть інакше.   

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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