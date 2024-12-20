Відключення води в Одесі 20 грудня: адреси

Відключення водопостачання в Одесі — де набрати воду
У п'ятницю, 20 грудня, одразу у декількох районах Одеси проводяться ремонтні роботи на водогоні. Через це у сотнях будинків тимчасово припинили водопостачання. Завершити ремонти обіцяють до 20:00.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
До 18:00 води не буде за адресами:
- просп. Князя Володимира Великого, 143, 149/1, 149/2;
- просп. Шевченка, 15-15/8.
До 19:00 водопостачання відсутнє на вулицях:
- вул. Ольгіївська;
- вул. Новосельського;
- вул. Ніжинська;
- вул. Старопортофранківська;
- вул. Пішонівська;
- вул. Манежна.
О 20:00 воду включать за адресами:
- Фонтанська дорога;
- вул. Костанді;
- вул. Гаршина кут Фонтанської дороги.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не відключатимуть світло за графіком, але за деякими адресами електрики не буде через ремонти. Також ми писали, що відтепер про ситуацію в енергосистемі повідомлятимуть інакше.
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