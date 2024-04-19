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Отключение водоснабжения в Одессе — кто из горожан остался без воды до вечера

19 апреля 2024 13:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отключение водоснабжения в Одессе — кто из горожан остался без воды до вечера
Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 19 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • Дальницкая — все дома;
  • Головковская — нечетные дома;
  • Мельницкая — все парные дома.
  • Разумовская, 52.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что в Одессе в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начался процесс приемки документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

Мы сообщали, что украинцев в этом году ждет возможное значительное изменение сумм к уплате в жилищно-коммунальных квитанциях. В частности, это может быть продиктовано повышением тарифа на водоснабжение и водоотвод.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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