Отключение водоснабжения в Одессе — кто из горожан остался без воды до вечера

Человек проверяет воду в кране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 19 апреля, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за проведения ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Дальницкая — все дома;

Головковская — нечетные дома;

Мельницкая — все парные дома.

Разумовская, 52.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

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