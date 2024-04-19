Відключення водопостачання в Одесі — хто з містян залишився без води до вечора
Сьогодні, 19 квітня, у деяких жителі Одеси не буде води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання ремонту.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Дальницька — усі будинки;
- Головківська — непарні будинки;
- Мельницька — усі парні будинки.
- Розумовська, 52.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Ми писали, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.
Ми повідомляли, що українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.
Читайте Новини.LIVE!