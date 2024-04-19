Відключення водопостачання в Одесі — хто з містян залишився без води до вечора

Чоловік перевіряє воду в крані. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 квітня, у деяких жителі Одеси не буде води через проведення ремонтних робіт. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00, проте час відновлення може змінюватись залежно від виконання ремонту.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Дальницька — усі будинки;

Головківська — непарні будинки;

Мельницька — усі парні будинки.

Розумовська, 52.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали, що в Одесі у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочався процес приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.



Ми повідомляли, що українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.