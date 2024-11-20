Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой arrow

Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

20 ноября 2024 19:33
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Часть Приморского района 21 ноября будет без воды.
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В четверг, 21 ноября, тысячи жителей Одессы останутся без воды на весь день. Причина — ремонтные работы на аварийных объектах водопровода. Снабжение коммунальщики обещают возобновить поздно вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Читайте также:

Где не будет воды в Одессе в четверг

До 23:50 воды не будет на таких улицах:

  • пров. Валерия Лобановского (Матросова);
  • Семинарская;
  • пр-т Шевченко;
  • Решата Аметова (Романа Кармена);
  • Независимости (Армейская);
  • пер. Шампанский;
  • проспект Леси Украинки;
  • Французский бульвар;
  • Довженко;
  • пер. Ботанический.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно) :

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook.

Бюветы Приморского района

Добавим, что в настоящее время в Приморском районе функционирует 7 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одесской области люди протестуют из-за повышения тарифов на воду, которая к тому же плохого качества. Также в Николаеве определили, кто будет строить водопровод для обеспечения города пресной водой.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

18:23 В Киеве мужчина создавал видео для уклонистов — что решил суд

19:44 На Ровненщине расширили реабилитационный центр для военных

19:33 Отключение водоснабжения в Одессе — кому запастись водой

19:24 Лучшие недорогие смартфоны 2024 года — какие модели рассмотреть

19:12 Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 посвятили игру защитникам Украины

19:04 Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

19:01 Эти ошибки дорого стоят — какие квартиры отпугивают покупателей

18:44 В "Укрэнерго" сообщили, как будут отключать свет завтра

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

18:23 В Киеве мужчина создавал видео для уклонистов — что решил суд

18:09 В Одессе выделят 7 млн на обрезку деревьев — есть нюанс

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

19 ноября 2024
Text

22:29 Восстановление домов в Киеве — Емец озвучил прошлогодние расходы

Text

21:59 Удар по Охматдету — корпус больницы подготовили к зиме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо