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Отключения по графикам — когда у одесситов будет свет

4 декабря 2024 09:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Графики отключения света на 4 декабря в Одессе и области
Энергетики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 4 декабря, в Одессе и области действуют графики отключения света. В течение дня время прекращения и возобновления электроснабжения могут изменить, если поступит соответствующая команда от "Укрэнерго".

Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

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Графики света.

График отключения света на 3 декабря

1 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
2 группа: отключение с 00:00 до 01:00, с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
3 группа: отключение с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00.
4 группа: отключение с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00.
5 группа: отключение с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00.
6 группа: отключение с 13:00 до 17:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота вViber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Отметим, что только половина подстанций Одесской области обезопасена от российских ударов. Также мы сообщали, что Украина и США заключили меморандум по устойчивости энергосистемы.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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