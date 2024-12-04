Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відключення за графіками — коли в одеситів буде світло arrow

Відключення за графіками — коли в одеситів буде світло

4 грудня 2024 09:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Графіки відключень світла на 4 грудня в Одесі та області
Енергетики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 4 грудня, в Одесі та області діють графіки відключення світла. Протягом дня час припинення й відновлення електропостачання можуть змінити, якщо надійде відповідна команда від "Укренерго". 

Про це повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

Читайте також:
Відключення світла в Одесі завтра — які графіки - фото 1
Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 3 грудня

1 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 19:00.
2 група: відключення з 00:00 до 01:00, з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
3 група: відключення з 09:00 до 13:00 та з 18:00 до 22:00.
4 група: відключення з 10:00 до 14:00 та з 19:00 до 21:00.
5 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.
6 група: відключення з 13:00 до 17:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Зазначимо, що лише половина підстанцій Одещини убезпечена від російських ударів. Також ми повідомляли, що Україна та США уклали меморандум щодо стійкості енергосистеми.

Одеса Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:40 Програма "єОселя" для військових — які умови та ризики

10:32 Юрист пояснив наслідки за відмову показати документи ТЦК

10:29 Спадкові суперечки — як розподілити майно без судових тяжб

10:28 Водомети і кийки — у Грузії шостий день тривають протести

10:27 В Одесі хочуть витратити 2 млн на сумнівний проєкт — деталі

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

09:55 На кількох КПП утворилися затори — ситуація на кордоні

09:54 Сумнівна інновація — OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

09:52 Відключення за графіками — коли в одеситів буде світло

09:42 Відпустка у воєнний час — коли роботодавець може відмовити

09:39 Вночі РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

10:40 Програма "єОселя" для військових — які умови та ризики

10:32 Юрист пояснив наслідки за відмову показати документи ТЦК

10:29 Спадкові суперечки — як розподілити майно без судових тяжб

10:28 Водомети і кийки — у Грузії шостий день тривають протести

10:27 В Одесі хочуть витратити 2 млн на сумнівний проєкт — деталі

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

09:55 На кількох КПП утворилися затори — ситуація на кордоні

09:54 Сумнівна інновація — OpenAI планує додати рекламу в ChatGPT

09:52 Відключення за графіками — коли в одеситів буде світло

09:42 Відпустка у воєнний час — коли роботодавець може відмовити

09:39 Вночі РФ атакувала Україну дронами — скільки цілей збила ППО

06:27 Індекс Олів'є — на скільки за рік подорожчав новорічний салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

Text

08:54 Ветеран війни запропонував рішення для покращення інклюзії

Text

08:00 Повернення із СЗЧ та сигнал НАТО Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Україна купує крісла колісні за вищу ціну, — Іваненко

3 грудня 2024
Text

23:02 Сума для інклюзивності метро Києва — відповідь Іваненка

Text

17:53 Зеленський провів нараду та заява НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардепка пояснила, що передбачає закон про публікацію даних

Text

13:41 Нардеп пояснив, за якої умови військові готові повернутися із СЗЧ

Text

13:22 Обмеження журналістів — Янченко відповіла, чи підтримають закон

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:08 Єрмак зробив шокуючу заяву про переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Візит Шольца та кадрові ротації — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету