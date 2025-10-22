Энергетическая ситуация в Одесской области 23 октября: восстановление после обстрелов и возможные аварийные отключения

Девушки сидят на улице в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одесской области специалисты продолжают круглосуточную работу по восстановлению поврежденных энергетических объектов после последних обстрелов российских войск. Цель — обеспечить надежное электроснабжение города и региона. На завтра, 23 октября в Одессе предварительно не запланировано плановых отключений электроэнергии, однако возможны аварийные перебои. Кроме того, есть локальные отключения света в двух районах из-за аварии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Где аварийные отключения

В части Аркадии и на 9-й Станции Большого Фонтана с 3:00 ночи отсутствует электроснабжение из-за местной аварии. Свет уже восстановили почти в 17 тысяч домов – это 89% потребителей. Без электричества пока остаются 2,3 тысячи клиентов. Ремонтные бригады работают непрерывно на вторые сутки, несмотря на сложные условия после обстрелов. Полное восстановление электроснабжения планируется к 11:00 23 октября. Однако точное время может варьироваться в зависимости от хода ремонтных работ.

Экстренные отключения света в Одесской области

Учитывая сложность ситуации в энергосистеме региона, возможны аварийные отключения электроэнергии. В таких случаях стандартные графики, размещенные на официальном сайте, не применяются, поэтому жителям советуют экономно потреблять электроэнергию. Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии, а о завершении аварийных отключений будет сообщено оперативно. Зато стабилизационные отключения проводятся по утвержденным графикам, которые можно найти на официальных платформах и в чат-ботах.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, как для одесситов изменится стоимость света с 1 ноября. Также мы писали о том, как изменится стоимость ночного тарифа в следующем месяце..