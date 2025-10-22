Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відключенння світла — які графіки завтра будуть в Одесі

Відключенння світла — які графіки завтра будуть в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:46
Оновлено: 19:03
Енергетична ситуація в Одеській області 23 жовтня: відновлення після обстрілів і можливі аварійні відключення
Дівчата сидять на вулиці в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На Одещині спеціалісти продовжують цілодобову роботу з відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів після останніх обстрілів російських військ. Мета — забезпечити надійне електропостачання міста та регіону. На завтра, 23 жовтня в Одесі попередньо не заплановано планових відключень електроенергії, проте можливі аварійні перебої. Крім того, є локальні відключення світла в двох районах, через аварію.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Де аварійні відключення

У частині Аркадії та на 9-й Станції Великого Фонтану з 3:00 ночі відсутнє електропостачання через місцеву аварію. Світло вже відновили майже у 17 тисяч домівок — це 89% споживачів. Без електрики поки що залишаються 2,3 тисячі клієнтів. Ремонтні бригади працюють безперервно другу добу, попри складні умови після обстрілів. Повне відновлення електропостачання планують до 11:00 23 жовтня. Проте точний час може змінюватися в залежності від ходу ремонтних робіт.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Враховуючи складність ситуації в енергосистемі регіону, можливі аварійні відключення електроенергії. У таких випадках стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям радять економно споживати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, а про завершення аварійних відключень буде повідомлено оперативно. Натомість стабілізаційні відключення проводяться за затвердженими графіками, які можна знайти на офіційних платформах та у чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як для одеситів зміниться вартість за світло з 1 листопада. Також ми писали про те, як зміниться вартість нічного тарифу з наступного місяця.  

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації