Енергетична ситуація в Одеській області 23 жовтня: відновлення після обстрілів і можливі аварійні відключення

На Одещині спеціалісти продовжують цілодобову роботу з відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів після останніх обстрілів російських військ. Мета — забезпечити надійне електропостачання міста та регіону. На завтра, 23 жовтня в Одесі попередньо не заплановано планових відключень електроенергії, проте можливі аварійні перебої. Крім того, є локальні відключення світла в двох районах, через аварію.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де аварійні відключення

У частині Аркадії та на 9-й Станції Великого Фонтану з 3:00 ночі відсутнє електропостачання через місцеву аварію. Світло вже відновили майже у 17 тисяч домівок — це 89% споживачів. Без електрики поки що залишаються 2,3 тисячі клієнтів. Ремонтні бригади працюють безперервно другу добу, попри складні умови після обстрілів. Повне відновлення електропостачання планують до 11:00 23 жовтня. Проте точний час може змінюватися в залежності від ходу ремонтних робіт.

Екстрені відключення світла в Одеській області

Враховуючи складність ситуації в енергосистемі регіону, можливі аварійні відключення електроенергії. У таких випадках стандартні графіки, розміщені на офіційному сайті, не застосовуються, тому мешканцям радять економно споживати електроенергію. Енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, а про завершення аварійних відключень буде повідомлено оперативно. Натомість стабілізаційні відключення проводяться за затвердженими графіками, які можна знайти на офіційних платформах та у чат-ботах.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як для одеситів зміниться вартість за світло з 1 листопада. Також ми писали про те, як зміниться вартість нічного тарифу з наступного місяця.