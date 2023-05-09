Эхо Второй мировой войны: в Одесской области будет слышен взрыв

Саперы произвели плановое уничтожение боеприпасов. Фото: Вячеслав Ратинский / УНИАН

Сегодня, 9 мая, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожат боеприпасы времен Второй мировой. Их обнаружили в трех районах области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

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Три случая обнаружения взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны:

Березовский район, за пределами села Михайлополь — обнаружен 1 артснаряд калибра 76 мм;

Одесский район, село Красноселка — обнаружен 1 артснаряд калибра 210 мм.

Подольский район, за пределами села Казацкое — обнаружен 1 артснаряд калибра 76 мм.

Как отметили спасателя, изъятие и уничтожение боеприпасов пиротехниками ГСЧС запланировано на сегодня — 9 мая.

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, 3 мая пиротехники контролируемо уничтожили на специально отведенной площадке 13 ручных осколочных гранат. Их нашли накануне на территории Великодолинской территориальной общины.