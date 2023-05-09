Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відлуння Другої світової війни: на Одещині буде чутно вибух arrow

Відлуння Другої світової війни: на Одещині буде чутно вибух

9 травня 2023 10:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відлуння Другої світової війни: на Одещині буде чутно вибух
Сапери провели планове знищення боєприпасів. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 9 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в трьох районах області. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.  

Читайте також:

Які боєприпаси знешкодять   

Три випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:

  • Березівський район, за межами села Михайлопіль — виявлено 1 артснаряд калібру 76 мм;
  • Одеський район, село Красносілка — виявлено  1 артснаряд калібру 210 мм.
  • Подільський район, за межами села Козацьке — виявлено 1 артснаряд калібру 76 мм.

Як зазначили рятувальника, вилучення та знищення боєприпасів піротехніками ДСНС  заплановано на сьогодні - 9 травня. 

Вибухонебезпечні предмети   

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.   

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.  

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.   

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.   

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".  

Нагадаємо, 3 травня піротехніки контрольовано знищили на спеціально відведеному майданчику 13 ручних осколкових гранат. Їх знайшли напередодні на території Великодолинської територіальної громади.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB