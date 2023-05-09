Відлуння Другої світової війни: на Одещині буде чутно вибух

Сапери провели планове знищення боєприпасів. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Сьогодні, 9 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в трьох районах області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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Три випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:

Березівський район, за межами села Михайлопіль — виявлено 1 артснаряд калібру 76 мм;

Одеський район, село Красносілка — виявлено 1 артснаряд калібру 210 мм.

Подільський район, за межами села Козацьке — виявлено 1 артснаряд калібру 76 мм.

Як зазначили рятувальника, вилучення та знищення боєприпасів піротехніками ДСНС заплановано на сьогодні - 9 травня.

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, 3 травня піротехніки контрольовано знищили на спеціально відведеному майданчику 13 ручних осколкових гранат. Їх знайшли напередодні на території Великодолинської територіальної громади.