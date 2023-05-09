Відлуння Другої світової війни: на Одещині буде чутно вибух
Сьогодні, 9 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищать боєприпаси часів Другої світової. Їх знайшли в трьох районах області.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Які боєприпаси знешкодять
Три випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни:
- Березівський район, за межами села Михайлопіль — виявлено 1 артснаряд калібру 76 мм;
- Одеський район, село Красносілка — виявлено 1 артснаряд калібру 210 мм.
- Подільський район, за межами села Козацьке — виявлено 1 артснаряд калібру 76 мм.
Як зазначили рятувальника, вилучення та знищення боєприпасів піротехніками ДСНС заплановано на сьогодні - 9 травня.
Вибухонебезпечні предмети
Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.
Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.
Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.
Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.
Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".
Нагадаємо, 3 травня піротехніки контрольовано знищили на спеціально відведеному майданчику 13 ручних осколкових гранат. Їх знайшли напередодні на території Великодолинської територіальної громади.