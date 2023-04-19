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Восстановление и развитие Одесчины: жителей региона призывают приобщиться к разработке проекта

19 апреля 2023 20:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской ОВА разрабатывают план восстановления и развития региона
Дворец спорта в Одессе нуждается в восстановлении. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Жителям Одесской области предлагают приобщиться к планированию восстановления и развития региона. Каждый желающий может предложить свои идеи до конца апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОВА.

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По заявлению чиновников, работа по разработке Стратегии восстановления и развития будет проходить с учетом мнения общественности, бизнеса, учебных заведений, органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

"Эта анкета позволяет непосредственно выразить заинтересованность в участии в будущих мероприятиях, а также создана для помощи организаторам привлечь всех заинтересованных лиц, которые выражают желание приобщиться к процессу стратегического планирования", — отмечают в ОВА.

Анкету можно заполнить до 28 апреля по ссылке и ответить на вопросы о:

  • личных данных;
  • направлении работы;
  • территориальной общине, в которой проживает человек;
  • предложить свою идею по развитию и восстановлению.

Напомним, на днях ранее в Одессе презентовали амбициозный проект восстановления украинских городов. У авторов уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с властями Одесчины, Черкащины, Сумщины. Целью проекта является объединение инвесторов, экспертов и представителей власти с одной общей целью — восстановление Украины. Цель проекта — не только отстроить разрушенное, но и открыть новую страницу развития страны, привлечь внутренние и внешние инвестиции и привлечь лучших специалистов по градостроительству.

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