В Одеській ОВА розробляють план відновлення та розвитку регіону

Відновлення та розвиток Одещини: жителів регіону закликають долучитися до розробки проєкту
Жителям Одещини пропонують долучитися до планування відновлення та розвитку регіону. Кожен охочий може запропонувати свої ідеї до кінця квітня.
Про це повідомила пресслужба Одеської ОВА.
За заявою чиновників, робота з розробки Стратегії відновлення та розвитку відбуватиметься з урахуванням думки громадськості, бізнесу, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування та зацікавлених осіб.
"Ця анкета надає можливість безпосередньо висловити зацікавленість щодо участі в майбутніх заходах, а також створена для допомоги організаторам залучити всіх зацікавлених осіб, які висловлюють бажання долучитися до процесу стратегічного планування", — зазначають в ОВА.
Анкету можна заповнити до 28 квітня за посиланням та відповісти на питання про:
- особисті дані;
- напрям роботи;
- територіальну громаду, у якій проживає людина;
- запропонувати власну ідею з розвитку та відновлення.
Нагадаємо, що днями раніше в Одесі презентували амбітний проєкт відновлення українських міст. В авторів вже є попередні домовленості про співпрацю зі владою Одещини, Черкащини, Сумщини. Метою проєкту є об'єднання інвесторів, експертів та представників влади з однією спільною метою — відновлення України. Проєкт має на меті не тільки відбудувати зруйноване, але й відкрити нову сторінку розвитку країни, привернути внутрішні та зовнішні інвестиції, та залучити найкращих фахівців з містобудування.