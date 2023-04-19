В Одеській ОВА розробляють план відновлення та розвитку регіону

Палац спорту в Одесі потребує відновлення. Фото: Новини.LIVE

Жителям Одещини пропонують долучитися до планування відновлення та розвитку регіону. Кожен охочий може запропонувати свої ідеї до кінця квітня.

Про це повідомила пресслужба Одеської ОВА.

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За заявою чиновників, робота з розробки Стратегії відновлення та розвитку відбуватиметься з урахуванням думки громадськості, бізнесу, навчальних закладів, органів місцевого самоврядування та зацікавлених осіб.

"Ця анкета надає можливість безпосередньо висловити зацікавленість щодо участі в майбутніх заходах, а також створена для допомоги організаторам залучити всіх зацікавлених осіб, які висловлюють бажання долучитися до процесу стратегічного планування", — зазначають в ОВА.

Анкету можна заповнити до 28 квітня за посиланням та відповісти на питання про:

особисті дані;

напрям роботи;

територіальну громаду, у якій проживає людина;

запропонувати власну ідею з розвитку та відновлення.

Нагадаємо, що днями раніше в Одесі презентували амбітний проєкт відновлення українських міст. В авторів вже є попередні домовленості про співпрацю зі владою Одещини, Черкащини, Сумщини. Метою проєкту є об'єднання інвесторів, експертів та представників влади з однією спільною метою — відновлення України. Проєкт має на меті не тільки відбудувати зруйноване, але й відкрити нову сторінку розвитку країни, привернути внутрішні та зовнішні інвестиції, та залучити найкращих фахівців з містобудування.