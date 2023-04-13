Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі презентували проєкт відновлення українських міст arrow

В Одесі презентували проєкт відновлення українських міст

13 квітня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі презентували проєкт відновлення українських міст
Автори проєкту відновлення українських міст. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі презентували амбітний проєкт відновлення українських міст. В авторів вже є попередні домовленості про співпрацю зі владою Одещини, Черкащини, Сумщини. 

Про це стало відомо на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса.

Читайте також:

Метою проєкту є об'єднання інвесторів, експертів та представників влади з однією спільною метою — відновлення України. За словами Олега Сябренка, тім лідера проєкту, за оцінками експертів, на відновлення країни потрібно понад трильйона євро. Проєкт має на меті не тільки відбудувати зруйноване, але й відкрити нову сторінку розвитку країни, привернути внутрішні та зовнішні інвестиції, та залучити найкращих фахівців з містобудування.

"Після перемоги певні сектори економіки будуть дуже-дуже швидко зростати. Україна долучиться до найкращих інновацій провідних країн. І ми хочемо долучити до нашого проєкту найкращих фахівців з містобудування, які будуть розроблять інвестиційні проєкти. Одеська область має один з найкращих потенціалів відновлення. Я вважаю, що за 10 років регіон може потроїти внутрішній валовий продукт", — зазначив Олег Сябренко.

Нагадаємо, за останні десятиріччя інтерес інвесторів до Одеської області найвищий. Вони цікавляться умовами, сферами, які потребують розвитку, можливостями та активами, які продаються. Які об’єкти цікаві іноземним партнерам читайте в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB