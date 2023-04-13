В Одесі презентували проєкт відновлення українських міст

Автори проєкту відновлення українських міст. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

В Одесі презентували амбітний проєкт відновлення українських міст. В авторів вже є попередні домовленості про співпрацю зі владою Одещини, Черкащини, Сумщини.

Про це стало відомо на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса.

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Метою проєкту є об'єднання інвесторів, експертів та представників влади з однією спільною метою — відновлення України. За словами Олега Сябренка, тім лідера проєкту, за оцінками експертів, на відновлення країни потрібно понад трильйона євро. Проєкт має на меті не тільки відбудувати зруйноване, але й відкрити нову сторінку розвитку країни, привернути внутрішні та зовнішні інвестиції, та залучити найкращих фахівців з містобудування.

"Після перемоги певні сектори економіки будуть дуже-дуже швидко зростати. Україна долучиться до найкращих інновацій провідних країн. І ми хочемо долучити до нашого проєкту найкращих фахівців з містобудування, які будуть розроблять інвестиційні проєкти. Одеська область має один з найкращих потенціалів відновлення. Я вважаю, що за 10 років регіон може потроїти внутрішній валовий продукт", — зазначив Олег Сябренко.

Нагадаємо, за останні десятиріччя інтерес інвесторів до Одеської області найвищий. Вони цікавляться умовами, сферами, які потребують розвитку, можливостями та активами, які продаються. Які об’єкти цікаві іноземним партнерам читайте в матеріалі.