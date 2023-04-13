В Одессе презентовали проект восстановления украинских городов

Авторы проекта обновления украинских городов. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одессе презентовали амбициозный проект обновления украинских городов. У авторов уже есть предварительные договоренности о сотрудничестве с властями Одесщины, Черкасщины, Сумщины.

Об этом стало известно на брифинге в Медиацентре Украина - Одесса.

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Целью проекта является объединение инвесторов, экспертов и представителей власти с одной общей целью — восстановление Украины. По словам Олега Сябренко, тем лидера проекта, по оценкам экспертов, на восстановление страны нужно более триллиона евро. Цель проекта - не только отстроить разрушенное, но и открыть новую страницу развития страны, привлечь внутренние и внешние инвестиции и привлечь лучших специалистов по градостроительству.

"После победы определенные сектора экономики будут очень быстро расти. Украина присоединится к лучшим инновациям ведущих стран. И мы хотим приобщить к нашему проекту лучших специалистов по градостроительству, которые будут разработать инвестиционные проекты. Одесская область имеет один из лучших потенциалов восстановления. Я считаю, что за 10 лет регион может утроить внутренний валовой продукт", — отметил Олег Сябренко.

Напомним, за последние десятилетия интерес инвесторов в Одесскую область самый высокий. Они интересуются условиями, сферами, требующими развития, возможностями и продаваемыми активами. Какие объекты интересны иностранным партнерам читайте в материале.