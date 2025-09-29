Видео
Україна
Видео

Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте
Восстановление разрушенного шахедом дома в Одессе — этапы работ

Восстановление разрушенного шахедом дома в Одессе — этапы работ

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:24
В Одессе восстанавливают дом после трагедии 2024 года
Разрушенный дроном дом в Одессе: Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается восстановление жилого дома на улице Князя Владимира Великого, 134, где в 2024 году произошло одно из самых трагических событий для города. В ночь на 2 марта РФ разрушила его "шахедом", тогда погибло более 12 человек, среди них 5 — дети. Сейчас сооружение усиливают и готовят к дальнейшей реконструкции.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Что сделали

В прошлом году в доме выполнили противоаварийные и стабилизационные работы. Это позволило сохранить квартиры в правой части крайнего подъезда и отремонтировать места общего пользования. Полностью обновили систему внутридомового отопления, поэтому жители тех квартир смогли вернуться домой. Жители разрушенных квартир в левой части подъезда получили жилищные сертификаты и использовали их по программе "еВідновлення". В то же время в доме продолжается активная подготовка к реконструкции.

По проекту, внешнюю стену отремонтируют по современным строительным нормам. Фундамент усилят монолитной плитой и установят контрфорсы, чтобы обеспечить прочность сооружения даже в сложных условиях.

"В левой части сохранились помещения разрушенных квартир. Мы планируем их объединить и использовать как маневренный жилой фонд. Завершить ремонт помогут благотворительные фонды", — сообщил городской голова.

По словам советника мэра Вероники Этнарович, для работ уже закупили наружные и межкомнатные двери. Благотворительные организации передали строительные материалы, в частности пеноблоки.

В Одесі відновлюють будинок зруйнований шахедом
Дом, который повредил российский дрон. Фото: Одесский городской совет

Что произошло

2 марта 2024 года российский дрон попал в многоэтажку на улице Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского) в Одессе. В результате попадания часть подъезда обвалилась с 9-го по 1-й этажи. Поисково-спасательную операцию завершили только к следующему вечеру. Последними нашли тела 8-летней девочки и ее 10-летнего брата. В ту страшную ночь погибли 12 человек, среди них 5 детей. Еще 20 получили ранения.

Напомним, мы писали, что РФ атаковала Запорожье ракетами. Также мы сообщали, что Зеленский отреагировал на один из самых массированных обстрелов Украины.

Одесса Одесская область Атакама Новости Одессы гибель разрушения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
