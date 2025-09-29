В Одессе восстанавливают дом после трагедии 2024 года

Разрушенный дроном дом в Одессе: Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается восстановление жилого дома на улице Князя Владимира Великого, 134, где в 2024 году произошло одно из самых трагических событий для города. В ночь на 2 марта РФ разрушила его "шахедом", тогда погибло более 12 человек, среди них 5 — дети. Сейчас сооружение усиливают и готовят к дальнейшей реконструкции.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Что сделали

В прошлом году в доме выполнили противоаварийные и стабилизационные работы. Это позволило сохранить квартиры в правой части крайнего подъезда и отремонтировать места общего пользования. Полностью обновили систему внутридомового отопления, поэтому жители тех квартир смогли вернуться домой. Жители разрушенных квартир в левой части подъезда получили жилищные сертификаты и использовали их по программе "еВідновлення". В то же время в доме продолжается активная подготовка к реконструкции.

По проекту, внешнюю стену отремонтируют по современным строительным нормам. Фундамент усилят монолитной плитой и установят контрфорсы, чтобы обеспечить прочность сооружения даже в сложных условиях.

"В левой части сохранились помещения разрушенных квартир. Мы планируем их объединить и использовать как маневренный жилой фонд. Завершить ремонт помогут благотворительные фонды", — сообщил городской голова.

По словам советника мэра Вероники Этнарович, для работ уже закупили наружные и межкомнатные двери. Благотворительные организации передали строительные материалы, в частности пеноблоки.

Дом, который повредил российский дрон. Фото: Одесский городской совет

Что произошло

2 марта 2024 года российский дрон попал в многоэтажку на улице Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского) в Одессе. В результате попадания часть подъезда обвалилась с 9-го по 1-й этажи. Поисково-спасательную операцию завершили только к следующему вечеру. Последними нашли тела 8-летней девочки и ее 10-летнего брата. В ту страшную ночь погибли 12 человек, среди них 5 детей. Еще 20 получили ранения.

Напомним, мы писали, что РФ атаковала Запорожье ракетами. Также мы сообщали, что Зеленский отреагировал на один из самых массированных обстрелов Украины.