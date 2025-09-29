Відео
Україна
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Відновлення зруйнованого шахедом будинку в Одесі — етапи робіт

Відновлення зруйнованого шахедом будинку в Одесі — етапи робіт

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:24
В Одесі відновлюють будинок після трагедії 2024 року
Зруйнований дроном будинок в Одесі: Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває відновлення житлового будинку на вулиці Князя Володимира Великого, 134, де у 2024 році сталася одна із найтрагічніших подій для міста. В ніч проти 2 березня РФ зруйнувала його "шахедом", тоді загинуло понад 12 людей, серед них 5 — діти. Наразі споруду посилюють і готують до подальшої реконструкції.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Що зробили

Що зробили

Минулого року у будинку виконали протиаварійні та стабілізаційні роботи. Це дозволило зберегти квартири у правій частині крайнього під’їзду та відремонтувати місця загального користування. Повністю оновили систему внутрішньобудинкового опалення, тож мешканці тих квартир змогли повернутися додому. Жителі зруйнованих квартир у лівій частині під’їзду отримали житлові сертифікати й використали їх за програмою "єВідновлення". Водночас у будинку триває активна підготовка до реконструкції.

За проєктом, зовнішню стіну відремонтують за сучасними будівельними нормами. Фундамент посилять монолітною плитою та встановлять контрфорси, щоб забезпечити міцність споруди навіть у складних умовах.

"У лівій частині збереглися приміщення зруйнованих квартир. Ми плануємо їх об’єднати і використовувати як маневрений житловий фонд. Завершити ремонт допоможуть благодійні фонди", — повідомив міський голова.

За словами радниці мера Вероніки Етнарович, для робіт уже закупили зовнішні та міжкімнатні двері. Благодійні організації передали будівельні матеріали, зокрема піноблоки.

В Одесі відновлюють будинок зруйнований шахедом
Будинок, який пошкодив російський дрон. Фото: Одеська міська рада

Що сталося

2 березня 2024 року російський дрон влучил у багатоповерхівку на вулиці Князя Володимира Великого (колишня Добровольського) в Одесі. Внаслідок влучання частина під'їзду обвалилася з 9-го по 1-й поверхи. Пошуково-рятувальну операцію завершили тільки наступного вечора. Останніми знайшли тіла 8-річної дівчинки та її 10-річного брата. В ту страшну ніч загинули 12 людей, серед них 5 дітей. Ще 20 отримали поранення.

Нагадаємо, ми писали, що РФ атакувала Запоріжжя ракетами. Також ми повідомляли, що Зеленський відреагував на один із наймасованіших обстрілів України.

Одеса Одеська область Атакама Новини Одеси загибель руйнування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
