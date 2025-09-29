В Одесі відновлюють будинок після трагедії 2024 року

Зруйнований дроном будинок в Одесі: Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває відновлення житлового будинку на вулиці Князя Володимира Великого, 134, де у 2024 році сталася одна із найтрагічніших подій для міста. В ніч проти 2 березня РФ зруйнувала його "шахедом", тоді загинуло понад 12 людей, серед них 5 — діти. Наразі споруду посилюють і готують до подальшої реконструкції.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Що зробили

Минулого року у будинку виконали протиаварійні та стабілізаційні роботи. Це дозволило зберегти квартири у правій частині крайнього під’їзду та відремонтувати місця загального користування. Повністю оновили систему внутрішньобудинкового опалення, тож мешканці тих квартир змогли повернутися додому. Жителі зруйнованих квартир у лівій частині під’їзду отримали житлові сертифікати й використали їх за програмою "єВідновлення". Водночас у будинку триває активна підготовка до реконструкції.

За проєктом, зовнішню стіну відремонтують за сучасними будівельними нормами. Фундамент посилять монолітною плитою та встановлять контрфорси, щоб забезпечити міцність споруди навіть у складних умовах.

"У лівій частині збереглися приміщення зруйнованих квартир. Ми плануємо їх об’єднати і використовувати як маневрений житловий фонд. Завершити ремонт допоможуть благодійні фонди", — повідомив міський голова.

За словами радниці мера Вероніки Етнарович, для робіт уже закупили зовнішні та міжкімнатні двері. Благодійні організації передали будівельні матеріали, зокрема піноблоки.

Будинок, який пошкодив російський дрон. Фото: Одеська міська рада

Що сталося

2 березня 2024 року російський дрон влучил у багатоповерхівку на вулиці Князя Володимира Великого (колишня Добровольського) в Одесі. Внаслідок влучання частина під'їзду обвалилася з 9-го по 1-й поверхи. Пошуково-рятувальну операцію завершили тільки наступного вечора. Останніми знайшли тіла 8-річної дівчинки та її 10-річного брата. В ту страшну ніч загинули 12 людей, серед них 5 дітей. Ще 20 отримали поранення.

Нагадаємо, ми писали, що РФ атакувала Запоріжжя ракетами. Також ми повідомляли, що Зеленський відреагував на один із наймасованіших обстрілів України.