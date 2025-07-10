Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 10 июля

Отдых в Одессе — какая температура воды в море сегодня
Сегодня, в четверг, 10 июля, в Одессе будет переменная облачность, осадки ожидаются только по области. Температура воды в море снова на несколько градусов повысится и будет достаточно комфортной для купания.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 10 июля еще больше потеплеет. Она в течение всего дня будет держаться на уровне +22...+23 °С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер ожидается южный, а днем днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +21...+23 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность с кратковременным дождем и грозой. Ветер будет южный, а днем северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, а днем -- от +27 °C до +32 °C. На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Кроме того, по региону завтра ожидается повышенный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения возгораний в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.
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