Яка температура води у морі сьогодні - прогноз прогоди в Одесі і області на 10 липня

Відпочинок в Одесі — яка температура води у морі сьогодні
Сьогодні, у четвер, 10 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади очікуються лише в області. Температура води у морі знову на декілька градусів підвищиться та буде досить комфортною для купання.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 10 липня ще більше потеплішає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +22...+23°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, а вдень вдень північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність із короткочасним дощем та грозою. Вітер буде південний, а вдень північно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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