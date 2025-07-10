Яка температура води у морі сьогодні - прогноз прогоди в Одесі і області на 10 липня

Пляж в Одесі. Фjто ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у четвер, 10 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, опади очікуються лише в області. Температура води у морі знову на декілька градусів підвищиться та буде досить комфортною для купання.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 10 липня ще більше потеплішає. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер очікується південний, а вдень вдень північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +21...+23 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з Google

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність із короткочасним дощем та грозою. Вітер буде південний, а вдень північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме +18...+23 °C, а вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Крім того, по регіону завтра очікується підвищений рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження загорянь в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.