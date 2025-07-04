Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 4 июля от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 4 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море не похолодает. Она будет достаточно теплой для купания, что позволит отдыхающим насладиться курортным сезоном.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 4 июля не только не опустится, но и повысится на несколько градусов. Она в течение всего дня будет держаться на уровне 17-18°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер — переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+20 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер сегодня прогнозируют переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +31 °C до +36 °C. В прибрежной зоне — 26-28 C°. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.