Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 4 липня від синоптиків Гідрометцентру

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу, 4 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі не похолодшає. Вона буде достатньо теплою для купання, що дозволить відпочивальникам насолодитися курортним сезоном.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 4 липня не тільки не опуститься, але й підвищиться на кілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 17-18°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без жодних опадів. Вітер сьогодні прогнозують змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +31 °C до +36 °C. У прибережній зоні — 26-28C°.На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.