Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 4 липня від синоптиків Гідрометцентру

Відпочинок в Одесі — якою буде вода у морі сьогодні
Сьогодні, у середу, 4 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі не похолодшає. Вона буде достатньо теплою для купання, що дозволить відпочивальникам насолодитися курортним сезоном.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 4 липня не тільки не опуститься, але й підвищиться на кілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 17-18°С.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без жодних опадів. Вітер сьогодні прогнозують змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +31 °C до +36 °C. У прибережній зоні — 26-28C°.На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
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