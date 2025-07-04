Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок в Одесі — якою буде вода у морі сьогодні

Відпочинок в Одесі — якою буде вода у морі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 04:57
Яка температура води у морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 4 липня від синоптиків Гідрометцентру
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у середу, 4 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі не похолодшає. Вона буде достатньо теплою для купання, що дозволить відпочивальникам насолодитися курортним сезоном.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Температура води

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 4 липня не тільки не опуститься, але й підвищиться на кілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 17-18°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +18...+20 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність без жодних опадів. Вітер сьогодні прогнозують змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+20 °C, вдень — від +31 °C до +36 °C. У прибережній зоні — 26-28C°.На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.

None - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації