Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 2 июля от синоптиков Гидрометцентра

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в среду, 2 июля, в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море еще на несколько градусов повысится, что должно порадовать отдыхающих, которые любят покупаться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Температура воды

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды 2 июля не только не опустится, но и повысится на несколько градусов. Она в течение всего дня будет держаться на уровне 17-18°С (вчера была от +16 до +17°С).

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, однако никаких осадков не прогнозируют. Ветер — северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+17 °C, а днем потеплеет до +27...+29 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность без осадков. Ветер сегодня прогнозируют северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +12...+17 °C, днем - от +26 °C до +31 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.