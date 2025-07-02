Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 2 липня від синоптиків Гідрометцентру

Відпочинок в Одесі — наскільки прогріється вода в морі сьогодні
Сьогодні, у середу, 2 липня, в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі ще на кілька градусів підвищиться, що має порадувати відпочивальників, які люблять покупатися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура води
За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води 2 липня не тільки не опуститься, але й підвищиться на кілька градусів. Вона протягом всього дня буде триматися на рівні 17-18°С (вчора була від +16 до +17°С).
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, однак жодних опадів не прогнозують. Вітер — північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +15...+17 °C, а вдень потеплішає до +27...+29 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність без опадів. Вітер сьогодні прогнозують північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17 °C, вдень — від +26 °C до +31 °C. На автошляхах регіону обіцяють добру видимість.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
Читайте Новини.LIVE!