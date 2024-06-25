Курортный сезон 2024 в Одессе: сколько стоит отдых в Аркадии

Люди на аркадийской аллее в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Время отпусков в разгаре, но далеко не все могут поехать за границу. Для любителей моря остается только один выход — Одесса. Самое любимое место для отдыха, сочетающее в себе не только пляжи, но и развлекательную программу, конечно же — Аркадия. Побывать в ней стремятся абсолютно все туристы, ведь как говорится, если ты не был в Аркадии, значит, не был в Одессе.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, во сколько обойдется отдых в Аркадии.

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Одесская Аркадия — это место, куда съезжались все, чтобы "себя показать и на других посмотреть". Именно здесь с началом лета проходят главные культурные мероприятия, ведь концерт на берегу моря хочет посетить каждый. С приходом войны "колыбель" туризма несколько изменилась — воздушные тревоги и отключения света внесли свои коррективы. И теперь звуки из клубов перекликаются с гулом генераторов. Но несмотря на это, она продолжает жить и принимать всех желающих.

Люди гуляют по аркадийской аллее в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фонтан на аркадийской аллее. Фото: Новини.LIVE

Уже около входа вас встречают рестораны, бары, магазины и кофейни, здесь вы сможете найти все или практически все, что захотите. Вопрос только в цене, ведь, как известно, такое туристическое место, как Аркадия, никогда не отличалось низкими ценами. Ну а больше всего здесь, конечно, привлекают клубы.

Ibiza Beach Club

Первой по дороге к морскому побережью станет именно Ibiza. Это культовое место, куда стремятся попасть многие приезжие, да и местные не прочь здесь отдохнуть. Но известен он не только своим лакшери стилем, но и скандалами. На прошлой неделе клуб самовольно установил забор прямо на городском пляже. Сооружение оказалось противозаконным и возмутило горожан, поэтому уже на следующий день владельцам пришлось его убрать.

Ночной клуб в Аркадии Ibiza. Фото: Новини.LIVE

Но все же отдохнуть здесь желающих всегда достаточно. В этом году цены выросли абсолютно на все — в среднем на 100-150 грн. Так что за время проведенное с комфортом придется заплатить:

шезлонг — 250 грн;

шезлонг около бассейна — 400 грн;

мягкая площадка — 1 200 грн;

мягкая площадка около бассейна — 1 700 грн;

шатер — 1 700 грн;

Если забыли полотенце, то не проблема — за 100 грн вам его предоставят, правда, залог придется оставить в семикратном размере от стоимости услуги. Камера хранения обойдется тоже в сотню, но здесь залоговая сумма составляет 150 грн.

Стоимость услуг в клубе Ibiza. Фото: скриншот

Также следует отметить, что со своей едой на территорию клуба приходить нельзя. Для посетителей всегда есть возможность заказать что-нибудь вкусное на кухне или в баре заведения. В ассортименте есть все, от легких закусок до шашлыка, а цены стартуют от 180 грн до нескольких тысяч. С полным меню можно ознакомиться на сайте клуба.

Культурные мероприятия

И все же главной изюминкой Ibiza остаются концерты. Именно этот клуб всегда открывает так называемый сезон в Аркадии. За прошлый месяц его уже успели посетить MONATIK, Tvorchi и даже Верка Сердючка. Но впереди еще большинство лета, и такие мероприятия:

концерт LATEXFAUNA;

концерт OSHI & KATE;

концерт DOROFEEVA;

концерт ODYSSAY;

концерт Shumei & Band;

концерт Rafael Cerato.

Ближайшие концерты в клубе. Фото: скриншот

Ближайшие концерты в клубе. Фото: скриншот

Следует отметить, что стоимость билетов достаточно разная: от 300 до 1 500 грн. Самые дешевые, как обычно, в фан-зоне около сцены, а за столики придется отдать не менее 700 грн, VIP-столики — 1 200-1 400 грн.

Red Line Beach

Но если Ibiza не по карману, всегда есть вариант не хуже, но значительно дешевле Red Line Beach. Чтобы его найти, нужно по аркадийской аллее пройти немного левее, в сторону трассы здоровья. Здесь цены уже более демократичные:

проход к пляжу + детская зона — 200 грн;

отдых на комплексе — 300 грн;

VIP-шезлонги для двоих — 700 грн;

кровать/шатер — 1 200 грн + депозит 1 200 грн.

Также здесь в стоимость входят полотенце и зонтик. А в будние дни действует система скидок. И кроме Черного моря, можно отдохнуть в трех бассейнах.

Главный вход клуба Red Line. Фото: Новини.LIVE

Бассейн в клубе Red Line. Фото: Red Line

Поскольку есть свой бар и ресторан, то со своей едой на территорию комплекса нельзя, только с водой. Что касается стоимости, то самый популярный греческий салат стоит 280 грн, а за стейк из индюшачьего филе придется отдать от 320 грн. Полное меню можно найти на сайте клуба.

Меню в клубе Red Line. Фото: скриншот

Отдых в Аркадии

Но не едиными клубами. В Аркадии есть сразу два муниципальных пляжа, на которые могут прийти посетители. Они абсолютно бесплатны, а около одного даже есть укрытие и проложен маршрут к нему. Так что безопасно отдохнуть сможет каждый.

Люди отдыхают на городском пляже. Фото: Новини.LIVE

Десятки людей пришли отдохнуть на море. Фото: Новини.LIVE

Где поесть

В последнее время в Аркадии разнообразие кухонь народов мира увеличилось: здесь вам и грузинские хинкали, и восточные, и азиатские вкусности, крымско-татарские блюда и, конечно же, родные украинские. И прайс на них тоже совсем разный — на любой вкус и кошелек.

Меню в кафе "Крым". Фото: скриншот

Меню в ресторане Nash. Фото: скриншот

Развлечения и их стоимость

С развлечениями в Аркадии днем скромно. На центральной аллее по-прежнему разместились карусели для детей. Раньше на аллее также работал тир, но пока он не функционирует. Вместо этого всем желающим предлагают альтернативу, которая придется по душе взрослым и детям, — аквапарк. В аквапарке Hawaii можно найти бассейны для взрослых и детей, различные горки и водные аттракционы. Именно сюда в жаркую летнюю погоду любят приходить как местные, так и туристы. Но за такой отдых тоже придется отдать немалую сумму.

Аквапарк Hawaii в Аркадии. Фото: Новини.LIVE

Аквапарк Hawaii работает с 09:00 до 19:00. Фото: сайт аквапарка

Стоимость услуг в среднем от 550 до 800 грн. Работает он с 09:00 до 19:00. Также предоставляются следующие услуги: место для отдыха и ячейка в сейфе. Так, за большое бунгало придется отдать 5 000 грн, а за хранение личных вещей — 250 грн.

Прайс в аквапарке Hawaii по будням. Фото: скриншот

Прайс в аквапарке Hawaii по выходным дням. Фото: скриншот

В общем, курортный сезон начался почти месяц назад, и в Одессе далеко не все пляжи готовят к открытию. Основное требование сегодня — наличие укрытия в пешей доступности, ведь в последнее время враг атакует наш город баллистикой. Эти ракеты долетают за 2-3 минуты, поэтому именно столько должна занимать дорога в укрытие. В Аркадии в этом году подготовились и обустроили сразу два убежища.

Указатель к укрытию на Аркадии. Фото: Фото: Новини.LIVE

Путь к одному из укрытий. Фото: Новини.LIVE

На третий год войны бизнес и общество адаптировались к новым реалиям, в которых живет наша страна. Многие не согласны с открытием клубов, особенно на побережье Черного моря. Так, громкая музыка может помешать услышать сигнал об опасности. Но в большинстве своем люди рады, что Одесса продолжает жить и принимать у себя гостей, потому что она действительно мама.