Курортний сезон 2024 в Одесі: скільки коштує відпочинок в Аркадії

Люди на аркадійській алеї в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Час відпусток у розпалі, але далеко не всі можуть виїхати за кордон. Для любителів моря залишається лише один вихід — Одеса. Найулюбленіше місце для відпочинку, яке поєднує в собі не тільки пляжі, а й розважальну програму, звичайно ж — Аркадія. Побувати в ній прагнуть абсолютно всі туристи, адже, як то кажуть, якщо ти не був в Аркадії, отже, не був в Одесі.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, скільки коштуватиме відпочинок в Аркадії.

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Одеська Аркадія — це місце, куди з'їжджалися всі, щоб "себе показати та на інших подивитися". Саме тут з початком літа відбуваються головні культурні заходи, адже концерт на березі моря хоче відвідати кожен. З початком війни "колиска" туризму дещо змінилася — повітряні тривоги та відключення світла внесли свої корективи. І тепер звуки з клубів перегукуються з гулом генераторів. Але попри це Аркадія продовжує жити та приймати всіх охочих.

Люди гуляють на аркадійській алеї в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фонтан на аркадійській алеї. Фото: Новини.LIVE

Вже біля входу вас зустрічають ресторани, бари, магазини та кав'ярні, тут ви зможете знайти все або практично все, що захочете. Питання буде тільки в ціні, адже, як відомо, таке туристичне місце, як Аркадія, ніколи не відрізнялося низькими цінами. Ну а найбільше сюди, звичайно, притягують клуби.

Ibiza Beach Club

Першою дорогою до морського узбережжя стане саме Ibiza. Це культове місце, куди прагнуть потрапити багато приїжджих, та й місцеві не проти тут відпочити. Але відомий він не лише своїм лакшері стилем, а й скандалами. Минулого тижня клуб самовільно встановив огорожу прямо на міському пляжі. Споруда виявилася протизаконною та обурила містян, тому вже наступного дня власникам довелося її прибрати.

Нічний клуб на Аркадії Ibiza. Фото: Новини.LIVE

Але все ж відпочити тут охочих завжди вдосталь. Цього року ціни зросли абсолютно на все — в середньому на 100-150 грн. Тож за час, проведений з комфортом, доведеться заплатити:

шезлонг — 250 грн;

шезлонг біля басейну — 400 грн;

м'який майданчик — 1 200 грн;

м'який майданчик біля басейну — 1 700 грн;

шатер — 17 00 грн;

Якщо забули рушник, то не проблема — за 100 гривень вам його нададуть, правда, заставу доведеться залишити у семикратному розмірі від вартості послуги. Камера зберігання обійдеться теж у сотню, але тут вже заставна сума становить 150 грн.

Вартість послуг у клубі Ibiza. Фото: скриншот

Також варто зазначити, що зі своєю їжею на територію клубу проходити не можна. Для відвідувачів завжди є можливість замовити щось смачне на кухні або в барі закладу. В асортименті є все — від легких закусок до шашлику, а ціни стартують від 180 грн до кількох тисяч. З повним меню можна ознайомитись на сайті клубу.

Культурні заходи

І все ж головною "родзинкою" Ibiza залишаються концерти. Саме цей клуб завжди відкриває так званий сезон в Аркадії. За минулий місяць його вже встигли відвідати MONATIK, Tvorchi та навіть Вєрка Сердючка. Але попереду ще більшість літа й такі заходи:

концерт LATEXFAUNA;

концерт OSHI & KATE;

концерт DOROFEEVA;

концерт ODYSSAY;

концерт Shumei & Band;

концерт Rafael Cerato.

Найближчі концерти у клубі. Фото: скриншот

Найближчі концерти у клубі. Фото: скриншот

Варто зазначити, що вартість квитків досить різна: від 300 до 1 500 грн. Найдешевші, як завжди, у фан-зоні біля сцени, а за столики доведеться віддати щонайменше 700 грн, VIP-столики — 1 200-1 400 грн.

Red Line Beach

Але якщо Ibiza не по кишені, завжди є варіант не гірший, проте значно дешевший — Red Line Beach. Щоб його знайти, потрібно аркадійською алеєю пройти трохи ліворуч, у бік траси здоров'я. Тут ціни вже більш демократичні:

прохід до пляжу + дитяча зона — 200 грн;

відпочинок на комплексі — 300 грн;

VIP шезлонги для двох — 700 грн;

ліжко/шатер — 1 200 грн + депозит 1 200 грн.

Також тут у вартість входять рушник та парасолька. А в будні дні діє система знижок. Окрім самого Чорного моря, можна відпочити у трьох басейнах.

Головний вхід клубу Red Line. Фото: Новини.LIVE

Басейн у клубі Red Line. Фото: Red Line

Оскільки є свій бар та ресторан, то зі своєю їжею на територію комплексу не можна, лише з водою. Щодо вартості, то найпопулярніший грецький салат коштує 280 гривень, а за стейк з індичого філе доведеться віддати від 320 грн. Повне меню також можна знайти на сайті клубу.

Меню у клубі Red Line. Фото: скриншот

Відпочинок в Аркадії

Але не клубами єдиними. В Аркадії є одразу два муніципальні пляжі, на які можуть прийти відвідувачі. Вони абсолютно безкоштовні, а біля одного навіть є укриття та прокладений маршрут до нього. Тож безпечно відпочити зможе кожен.

Люди відпочивають на муніципальному пляжі. Фото: Новини.LIVE

Десятки людей прийшли відпочити на море. Фото: Новини.LIVE

Де поїсти

За останній час різноманітність кухонь різних народів дуже збільшилася в Аркадії: тут вам і грузинські хінкалі, і східні та азійські смаколики, кримськотатарські страви і, звичайно ж, рідні українські. І прайс на них також зовсім різний — на будь-який смак та гаманець.

Меню у кафе "Крим". Фото: скриншот

Меню у ресторані Nash. Фото: скриншот

Розваги та їхня вартість

З розвагами вдень в Аркадії скромно. На центральній алеї розмістилися каруселі для дітей. Раніше на алеї також працював тир, але наразі він не функціонує. Замість цього усім охочим пропонують альтернативу, яка прийдеться до душі дорослим і дітям, — аквапарк. В аквапарку Hawaii можна знайти: басейни для дорослих та дітей, різноманітні гірки та водні атракціони. Саме сюди у спекотну літню погоду люблять приходити як місцеві, так і туристи. Але за такий відпочинок також доведеться віддати чималу суму.

Аквапарк Hawaii на Аркадії. Фото: Новини.LIVE

Аквапарк Hawaii працює з 09:00 до 19:00. Фото: сайт аквапарку

Вартість послуг у середньому від 550 грн до 800 грн. Працює він з 09:00 до 19:00. Також є додаткові послуги, такі як місце для відпочинку та комірка у сейфі. Так, за велике бунгало доведеться віддати 5 000 грн, а за зберігання особистих речей — 250 грн.

Прайс у аквапарку Hawaii у будні дні. Фото: скриншот

Прайс у аквапарку Hawaii у вихідні дні. Фото: скриншот

Загалом курортний сезон розпочався майже місяць тому, і в Одесі далеко не всі пляжі готують до відкриття. Основною вимогою сьогодні є наявність укриття у пішій доступності, адже останнім часом ворог атакує наше місто балістикою. Ці ракети долітають за 2-3 хвилини, тож саме стільки має зайняти дорога до сховища. На Аркадії цього року підготувалися та облаштували одразу два укриття.

Вказівник до укриття на Аркадії. Фото: Фото: Новини.LIVE

Шлях до одного з укриттів. Фото: Новини.LIVE

Тож на третій рік війни бізнес та суспільство адаптувалися до нових реалій, в яких живе наша країна. Багато хто не згоден з відкриттям клубів, особливо на узбережжі Чорного моря. Адже гучна музика може завадити почути сигнал про небезпеку. Але переважно люди радіють, що Одеса продовжує жити та приймати у себе гостей, бо вона дійсно мама.