Задержка поездов из Одессы из-за обстрела железной дороги на Кировоградщине

В ночь на 3 сентября россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины. Ранения получили железнодорожники. Из-за повреждений на пути задерживаются ряд рейсов, в том числе и из Одессы.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Какие поезда задерживаются

Вражеский обстрел Кировоградской области повредил железнодорожные пути и инфраструктуру. В результате удара пострадали четверо работников Укрзализныци. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Из-за разрушений задерживаются несколько поездов дальнего следования.

Среди них рейсы из и в Одессу:

№51 Запорожье — Одесса

№59 Харьков — Одесса

№8 Одесса — Харьков

№54 Одесса — Днепр

№254 Одесса — Кривой Рог.

Также изменения коснулись поездов из других городов: из Киева, Львова, Запорожья, Харькова, Херсона, Краматорска, Днепра и Кропивницкого. Укрзализныця сообщает, что ремонтные бригады уже работают на месте. Пока неизвестно насколько задерживаются поезда, однако железнодорожники делают все возможное, чтобы восстановить движение как можно быстрее и минимизировать задержки для пассажиров.

