Задержка поездов из Одессы из-за обстрела железной дороги на Кировоградщине

Сразу 5 одесских поездов задерживаются в пути — причины
В ночь на 3 сентября россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины. Ранения получили железнодорожники. Из-за повреждений на пути задерживаются ряд рейсов, в том числе и из Одессы.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Какие поезда задерживаются
Вражеский обстрел Кировоградской области повредил железнодорожные пути и инфраструктуру. В результате удара пострадали четверо работников Укрзализныци. Их госпитализировали, врачи оценивают состояние как удовлетворительное. Из-за разрушений задерживаются несколько поездов дальнего следования.
Среди них рейсы из и в Одессу:
- №51 Запорожье — Одесса
- №59 Харьков — Одесса
- №8 Одесса — Харьков
- №54 Одесса — Днепр
- №254 Одесса — Кривой Рог.
Также изменения коснулись поездов из других городов: из Киева, Львова, Запорожья, Харькова, Херсона, Краматорска, Днепра и Кропивницкого. Укрзализныця сообщает, что ремонтные бригады уже работают на месте. Пока неизвестно насколько задерживаются поезда, однако железнодорожники делают все возможное, чтобы восстановить движение как можно быстрее и минимизировать задержки для пассажиров.
Напомним, мы писали, что россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Также мы писали, что международную магистраль Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать.
Читайте Новини.LIVE!