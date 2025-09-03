Відео
Головна Одеса Відразу 5 одеських поїздів затримуються в дорозі — причини

Відразу 5 одеських поїздів затримуються в дорозі — причини

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 09:11
Затримка поїздів з Одеси через обстріл залізниці на Кіровоградщині
Потяг на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 3 вересня росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі Кіровоградщини. Поранення отримали залізничники. Через пошкодження на колії затримуються низка рейсів, зокрема й з Одеси.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

Читайте також:

Які потяги затримуються

Ворожий обстріл Кіровоградської області пошкодив залізничні колії та інфраструктуру. Унаслідок удару постраждали четверо працівників Укрзалізниці. Їх госпіталізували, лікарі оцінюють стан як задовільний. Через руйнування затримуються кілька потягів далекого сполучення.

Серед них рейси з та до Одеси:

  • №51 Запоріжжя — Одеса
  • №59 Харків — Одеса
  • №8 Одеса — Харків
  • №54 Одеса — Дніпро
  • №254 Одеса — Кривий Ріг.

Також зміни торкнулися потягів з інших міст: з Києва, Львова, Запоріжжя, Харкова, Херсона, Краматорська, Дніпра та Кропивницького. Укрзалізниця повідомляє, що ремонтні бригади вже працюють на місці. Наразі невідомо, на скільки затримуються потяги, однак залізничники роблять усе можливе, аби відновити рух якнайшвидше й мінімізувати затримки для пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Також ми писали, що міжнародну магістраль Одеса-Рені (М-15) готуються реконструювати

Одеса Укрзалізниця Одеська область Новини Одеси потяг
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
