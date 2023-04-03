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С сегодняшнего дня начинается регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ)

3 апреля 2023 12:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
С сегодняшнего дня начинается регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте
Регистрация на национальный мультипредметный тест продлится до 3 мая
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

3 апреля в безбумажной форме началась регистрация абитуриентов для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2023 году. Она продлится до 3 мая.

Само же тестирование по двум обязательным дисциплинам и одной по выбору состоится в один день и продлится 180 минут.

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Об этом сообщает Одесский городской совет.

"НМТ будет содержать три блока задач, два из которых — обязательные, а третий — по выбору поступающего. Обязательные предметы — украинский язык и математика, по выбору — история Украины, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия и физика ", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ, потенциальному участнику тестирования необходимо создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценки качества образования и выполнить следующие действия:

  • внести личные данные и информацию по участию в НМТ;
  • скачать в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • подтвердить желание принять участие в НМТ;
  • отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
  • сформировать Сертификат НМТ в 2023 году.

Для вступления в этом году также можно будет использовать результаты НМТ 2022 года или ВНО 2021/2020 годов.

Напомним, в этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест в качестве альтернативы ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Регистрация будет проходить на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Фото: Конкурент

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