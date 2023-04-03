Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті

Реєстрація на національний мультипредметний тест триватиме до 3 травня

3 квітня у безпаперовій формі розпочалася реєстрація одеських вступників для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2023 році. Вона триватиме до 3 травня.

Саме ж тестування із двох обов’язкових дисциплін та однієї на вибір відбудеться в один день і триватиме 180 хвилин.

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Про це повідомляє Одеська міська рада.

"НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких — обов’язкові, а третій — на вибір вступника. Обов’язкові предмети — українська мова й математика, на вибір — історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика",— йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному учаснику тестування потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати наступні дії:

внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.

Для вступу у цьому році також можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.

Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Фото: Конкурент