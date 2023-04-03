Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті
3 квітня у безпаперовій формі розпочалася реєстрація одеських вступників для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) у 2023 році. Вона триватиме до 3 травня.
Саме ж тестування із двох обов’язкових дисциплін та однієї на вибір відбудеться в один день і триватиме 180 хвилин.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"НМТ міститиме три блоки завдань, два з яких — обов’язкові, а третій — на вибір вступника. Обов’язкові предмети — українська мова й математика, на вибір — історія України, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія та фізика",— йдеться у повідомленні.
Як зареєструватися
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному учаснику тестування потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати наступні дії:
- внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
- завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
- сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.
Для вступу у цьому році також можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.
Нагадаємо, цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Фото: Конкурент