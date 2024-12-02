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Отстреливает кошек — на Одесчине орудует жестокий живодер

2 декабря 2024 13:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области неизвестный отстреливает кошек
Ветеринар с котом. Фото: Facebook/Четыре лапки
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В городе Рени в Одесской области неизвестный стреляет по кошкам. В громаде зафиксировали уже несколько таких случаев. Одно из пострадавших животных спасают ветеринары.

Об этом сообщили в измаильском обществе защиты животных "Четыре лапки".

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Что известно

Местный волонтер нашла на улице травмированного котенка, который почти не двигался. Она передала животное ветеринарам. Сейчас оно под наблюдением врачей, его состояние оценили как тяжелое. Как выяснилось, в кота кто-то стрелял.

"Хребет целый, это не может не радовать. Но из малыша достали пулю, в него стреляли и оторвали хвост", — рассказывает волонтер Мила Мараховская.

По ее словам, у Рени это уже второй подобный случай через месяц. Зоозащитники утверждают, что в городе действует живодер.

Наказание за жестокое обращение с животными

В Украине издевательство над животным карается штрафом от 3400 до 8500 грн, или административным арестом до 15 суток. Кроме того, закон позволяет забрать у хозяев животное, если они жестоко с ним обращаются.

За убийство животного или призывы к насилию над животными предусмотрено ограничение свободы от 1 до 3 лет или заключение сроком от 2 до 3 лет. Если эти же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, тюремный срок может увеличиться до 5 лет. Человек, убивший животное с особой жестокостью, может сесть за решетку на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в Одесской области мужчина застрелил соседскую собаку. Также в Киеве задержали местного жителя, ударившего ногой пуделя.

зоозащитники животные Одесская область жестокое обращение кот

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