В Одесской области неизвестный отстреливает кошек

Отстреливает кошек — на Одесчине орудует жестокий живодер
В городе Рени в Одесской области неизвестный стреляет по кошкам. В громаде зафиксировали уже несколько таких случаев. Одно из пострадавших животных спасают ветеринары.
Об этом сообщили в измаильском обществе защиты животных "Четыре лапки".
Что известно
Местный волонтер нашла на улице травмированного котенка, который почти не двигался. Она передала животное ветеринарам. Сейчас оно под наблюдением врачей, его состояние оценили как тяжелое. Как выяснилось, в кота кто-то стрелял.
"Хребет целый, это не может не радовать. Но из малыша достали пулю, в него стреляли и оторвали хвост", — рассказывает волонтер Мила Мараховская.
По ее словам, у Рени это уже второй подобный случай через месяц. Зоозащитники утверждают, что в городе действует живодер.
Наказание за жестокое обращение с животными
В Украине издевательство над животным карается штрафом от 3400 до 8500 грн, или административным арестом до 15 суток. Кроме того, закон позволяет забрать у хозяев животное, если они жестоко с ним обращаются.
За убийство животного или призывы к насилию над животными предусмотрено ограничение свободы от 1 до 3 лет или заключение сроком от 2 до 3 лет. Если эти же действия совершены в присутствии несовершеннолетнего, тюремный срок может увеличиться до 5 лет. Человек, убивший животное с особой жестокостью, может сесть за решетку на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, в Одесской области мужчина застрелил соседскую собаку. Также в Киеве задержали местного жителя, ударившего ногой пуделя.
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