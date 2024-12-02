Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер arrow

Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер

2 грудня 2024 13:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині невідомий відстрілює котів
Ветеринарка з котиком. Фото: Facebook/Чотири лапки
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У місті Рені в Одеській області невідомий стріляє по котам. У громаді зафіксували вже декілька таких випадків. Одну з постраждалих тварин рятують ветеринари.

Про це повідомили в ізмаїльському товаристві захисту тварин "Чотири лапки".

Читайте також:

Що відомо

Місцева волонтерка знайшла на вулиці травмоване кошеня, яке майже не рухалося. Вона передала тваринку ветеринарам. Наразі вона під наглядом лікарів, її стан оцінили як важкий. Як з'ясувалося, у кота хтось стріляв.

"Хребет цілий, це не може не радувати. Але з малюка дістали кулю, у нього стріляли й відірвали хвоста", — розповідає волонтерка Міла Мараховська. 

За її словами, у Рені це вже другий подібний випадок за місяць. Зоозахисники стверджують, що у місті діє живодер.

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

В Україні знущання над твариною карається штрафом від 3 400 до 8 500 грн, або адміністративним арештом до 15 діб. Крім того, закон дозволяє забрати у господарів тварину, якщо вони жорстоко з нею поводяться.

За вбивство тварини або заклики до насильства над тваринами передбачено обмеження волі від 1 до 3 років, або ув'язнення строком від 2 до 3 років. Якщо ті самі дії вчинені у присутності неповнолітнього, тюремний термін може збільшитися до 5 років. Людина, яка вбила тварину з особливою жорстокістю, може сісти за ґрати на строк від 5 до 8 років.  

Нагадаємо, на Одещині чоловік застрелив сусідського собаку. Також у Києві затримали місцевого мешканця, який вдарив ногою пуделя.

зоозахисники тварини Одеська область жорстоке поводження кіт

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:10 Столтенберг зробив гучну заяву щодо втрати територій України

14:02 НБУ запустив миттєві перекази — які банки вже долучилися

13:57 Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

13:41 У Харкові чоловік вкрав кабелю на 74 тис. грн — його судили

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Новина з фото

13:36 Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити

13:29 Штурм шлагбаума — в Одесі затримали водія-бунтівника

13:23 У Києві лікар та працівник ТЦК сприяли втечі ухилянтів за кордон

13:13 Українцям доступні виплати від ОНН — які критерії

13:10 Маск подав судовий позов проти Microsoft та OpenAI — причина

14:10 Столтенберг зробив гучну заяву щодо втрати територій України

14:02 НБУ запустив миттєві перекази — які банки вже долучилися

13:57 Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер

13:41 У Харкові чоловік вкрав кабелю на 74 тис. грн — його судили

Новина з фото

13:36 Монетний скарб — на яких копійках можна непогано заробити

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

13:29 Штурм шлагбаума — в Одесі затримали водія-бунтівника

13:23 У Києві лікар та працівник ТЦК сприяли втечі ухилянтів за кордон

13:13 Українцям доступні виплати від ОНН — які критерії

13:10 Маск подав судовий позов проти Microsoft та OpenAI — причина

12:59 Одеська мерія передає землю родині скандального депутата

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

13:44 Експерт вказав на проблеми відкриття Подільського мосту

Text

13:00 Шокуюча заява Столтенберга про вступ в НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:22 Кучеренко пояснив ситуацію з боргами на енергоринку

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету