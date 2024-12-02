На Одещині невідомий відстрілює котів

Відстрілює котів — на Одещині орудує жорстокий живодер
У місті Рені в Одеській області невідомий стріляє по котам. У громаді зафіксували вже декілька таких випадків. Одну з постраждалих тварин рятують ветеринари.
Про це повідомили в ізмаїльському товаристві захисту тварин "Чотири лапки".
Що відомо
Місцева волонтерка знайшла на вулиці травмоване кошеня, яке майже не рухалося. Вона передала тваринку ветеринарам. Наразі вона під наглядом лікарів, її стан оцінили як важкий. Як з'ясувалося, у кота хтось стріляв.
"Хребет цілий, це не може не радувати. Але з малюка дістали кулю, у нього стріляли й відірвали хвоста", — розповідає волонтерка Міла Мараховська.
За її словами, у Рені це вже другий подібний випадок за місяць. Зоозахисники стверджують, що у місті діє живодер.
Покарання за жорстоке поводження з тваринами
В Україні знущання над твариною карається штрафом від 3 400 до 8 500 грн, або адміністративним арештом до 15 діб. Крім того, закон дозволяє забрати у господарів тварину, якщо вони жорстоко з нею поводяться.
За вбивство тварини або заклики до насильства над тваринами передбачено обмеження волі від 1 до 3 років, або ув'язнення строком від 2 до 3 років. Якщо ті самі дії вчинені у присутності неповнолітнього, тюремний термін може збільшитися до 5 років. Людина, яка вбила тварину з особливою жорстокістю, може сісти за ґрати на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, на Одещині чоловік застрелив сусідського собаку. Також у Києві затримали місцевого мешканця, який вдарив ногою пуделя.
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