На Одещині невідомий відстрілює котів

Ветеринарка з котиком. Фото: Facebook/Чотири лапки

У місті Рені в Одеській області невідомий стріляє по котам. У громаді зафіксували вже декілька таких випадків. Одну з постраждалих тварин рятують ветеринари.

Про це повідомили в ізмаїльському товаристві захисту тварин "Чотири лапки".

Читайте також:

Що відомо

Місцева волонтерка знайшла на вулиці травмоване кошеня, яке майже не рухалося. Вона передала тваринку ветеринарам. Наразі вона під наглядом лікарів, її стан оцінили як важкий. Як з'ясувалося, у кота хтось стріляв.

"Хребет цілий, це не може не радувати. Але з малюка дістали кулю, у нього стріляли й відірвали хвоста", — розповідає волонтерка Міла Мараховська.

За її словами, у Рені це вже другий подібний випадок за місяць. Зоозахисники стверджують, що у місті діє живодер.

Покарання за жорстоке поводження з тваринами

В Україні знущання над твариною карається штрафом від 3 400 до 8 500 грн, або адміністративним арештом до 15 діб. Крім того, закон дозволяє забрати у господарів тварину, якщо вони жорстоко з нею поводяться.

За вбивство тварини або заклики до насильства над тваринами передбачено обмеження волі від 1 до 3 років, або ув'язнення строком від 2 до 3 років. Якщо ті самі дії вчинені у присутності неповнолітнього, тюремний термін може збільшитися до 5 років. Людина, яка вбила тварину з особливою жорстокістю, може сісти за ґрати на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік застрелив сусідського собаку. Також у Києві затримали місцевого мешканця, який вдарив ногою пуделя.