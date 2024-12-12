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Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

12 декабря 2024 06:37
Рвачова Анастасия - редактор
Реформы в медицинской сфере Украины: облегчение процесса получения инвалидности и отсрочки от мобилизации
Парень проходит ВВК. visnyk.lutsk.ua
Рвачова Анастасия - редактор

С 1 января в Украине будут отменены медико-санитарные экспертные комиссии (МСЭК), что значительно упростит процесс получения статуса инвалида для раненых бойцов. Теперь процедура подтверждения группы станет более доступной и оперативной, что станет важной поддержкой для тех, кто отдал свое здоровье ради победы. Кроме того, отмена МСЭК сделает невозможным мошенничество, ведь с новым подходом купить инвалидность станет невозможно.

Как могут измениться правила получения группы, эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал юрист Алексей Шалару.

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Прохождение МСЭК

Раньше получение инвалидности в Украине было сложным и часто бюрократическим процессом, особенно для раненых бойцов. По словам адвоката, два месяца назад справку можно было купить за 8 тысяч долларов, а уже сейчас цены упали до двух тысяч. Но в то же время спрос упал.

"Если есть деньги — это одно, и это незаконно. Но если парень действительно пришел с ранением и нуждается в инвалидности, то почему он должен проходить эти круги ада? Поэтому изменения необходимы", — рассказывает Алексей Шалару.

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Адвокат Алексей Шалару. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Между тем юрист добавляет, что действующая система МСЭК вызывает критику из-за своей коррупционности. А в нынешних условиях военные должны иметь справедливое отношение к себе.

"МСЭК давно нужно было реорганизовать в более реально работающий орган, чтобы ребята, вернувшиеся с войны и действительно имеющие инвалидность, не стояли в очередях и не собирали 200 документов", — отмечает юрист.

Как продолжить отсрочку

Следует отметить, что процесс получения отсрочки от мобилизации может быть достаточно затяжным. Поэтому адвокат в случае остановки военнообязанного работниками ТЦК советует иметь при себе документы, подтверждающие факт того, что человек продолжает отсрочку — это позволит без проблем доказать свою правоту.

"Я всегда советую своим клиентам иметь под рукой все документы, подтверждающие подачу заявления, чтобы в случае необходимости легко доказать, что процесс продления инвалидности продолжается", — делится юрист.

Юрист о продлении отсрочки. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Юрист о продлении отсрочки. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но этот процесс не всегда прост: даже если инвалидность уже закончилась, отсрочка может быть продлена, если она была предоставлена по состоянию здоровья. Однако в случае отказа ТЦК в продлении такой отказ подлежит обжалованию в суде.

"Если ТЦК отказывает в продлении отсрочки, это можно обжаловать в суде, и суд может обязать ТЦК повторно рассмотреть дело", — заключает юрист.

Реформы в медицинской сфере, в частности, в процессе получения инвалидности и продолжения отсрочки от мобилизации, являются важным шагом к улучшению системы социальной защиты. Сегодня важно иметь все необходимые документы, чтобы доказать наличие статуса инвалида, но это не всегда просто из-за бюрократических препятствий. Положительные изменения, безусловно, нужны, особенно в медицинских процедурах, и они являются обнадеживающим знаком. Однако пока еще рано оценивать их эффективность — эти реформы требуют времени, чтобы показать свои реальные результаты и изменения на практике.

Напомним, адвокат объяснил Новини.LIVE, как будут оформлять инвалидность ввиду ликвидации МСЭК.

Также юристы объяснили, что делать, если военному отказывают в выдаче справки об обстоятельствах ранения.

Одесса Новости Одессы мобилизация война в Украине ТЦК и СП адвокат юрист МСЭК

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